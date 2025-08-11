El presidente Donald Trump está prometiendo nuevas medidas para abordar la situación de las personas sin hogar y el crimen en Washington, lo que ha llevado a la alcaldesa de la ciudad a expresar su preocupación ante el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles de la capital del país.

Trump escribió en una publicación en redes sociales que ofrecerá una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes para hablar sobre sus planes para hacer del Distrito de Columbia “un lugar más seguro y hermoso que nunca antes”.

“Los indigentes tienen que salir, INMEDIATAMENTE”, escribió Trump el domingo. “Les daremos lugares donde quedarse, pero LEJOS de la capital. Los criminales, ustedes no tienen que irse. Vamos a meterlos en la cárcel, donde pertenecen”.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el presidente republicano ordenó a las agencias federales de seguridad aumentar su presencia en Washington por siete días, con la opción de extender ese período “según sea necesario”.

El viernes por la noche, agencias federales como el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. asignaron a más de 120 oficiales y agentes para brindar apoyo en Washington.

La semana pasada, Trump también dijo que estaba considerando formas para que el gobierno federal tomara el control de Washington, afirmando que el crimen era “ridículo” y que la ciudad era “insegura”, tras la agresión reciente a un alto funcionario del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Entre las medidas que Trump dijo estar considerando, se incluía el despliegue de la Guardia Nacional del D.C.