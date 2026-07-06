WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó el lunes que está construyendo un helipuerto de granito en los jardines de la Casa Blanca, e insistió en que esa zona de aterrizaje es necesaria para dar cabida a los nuevos helicópteros presidenciales, que son más potentes.

La confirmación del proyecto se produjo cuando los equipos de construcción ya habían comenzado a trabajar en el helipuerto del South Lawn, donde el presidente había encargado a la UFC la construcción de un estadio temporal para una pelea en jaula con motivo de la celebración de su 80.º cumpleaños. Afirmó que el proyecto se financiaría con fondos privados y estimó su coste en hasta 6 millones de dólares.

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«Lleva el escudo de la Casa Blanca grabado en granito», declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval. «Es realmente precioso».

El presidente republicano no dio detalles sobre la duración de las obras. Se trata del último gran proyecto de construcción que ha supervisado en un intento por adaptar cada vez más la Casa Blanca a su imagen y semejanza.

Algunos de los principales proyectos de construcción de Trump en la Casa Blanca se han financiado con fondos públicos, aunque el presidente inicialmente diera a entender lo contrario. Aun así, Trump afirmó que Sikorsky Aircraft, una filial del gigante de la defensa Lockheed Martin, correría con los gastos del helipuerto.

Al ser preguntada sobre el coste del proyecto y el plazo previsto para su finalización, Lockheed Martin respondió con un comunicado en el que se decía, entre otras cosas: «Esta contribución concreta se realizó a favor del Trust for the National Mall, la organización sin ánimo de lucro del Servicio de Parques Nacionales» y «se llevó a cabo en pleno cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables».

En 2024, Sikorsky completó una nueva flota de helicópteros destinados al «Marine One», y el presidente Joe Biden realizó su primer vuelo a bordo de un moderno helicóptero VH-92A de camino a la Convención Nacional Demócrata en Chicago —el mismo día en que las Fuerzas Armadas anunciaron que Sikorsky había entregado la última de las 23 nuevas aeronaves—.

Sin embargo, Trump afirmó que los nuevos helicópteros eran más potentes que los de la época de la Guerra de Vietnam, que se habían utilizado durante mucho tiempo como «Marine One», y que los modernos eran demasiado potentes como para aterrizar en el jardín de la Casa Blanca sin dañar el césped.

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«No es que el césped se decolore, sino que se arranca de raíz», afirmó el presidente.

De hecho, estos nuevos aviones han tenido un uso limitado porque sus tubos de escape dirigen el calor hacia abajo, lo que provoca quemaduras en el jardín sur de la Casa Blanca.

Los marines y Sikorsky llevan años intentando encontrar una solución al problema, lo que ha hecho que los nuevos helicópteros no se hayan utilizado en la Casa Blanca. Según un plan de aviación del Cuerpo de Marines para 2026, los antiguos VH-3D permanecerán en servicio hasta finales de este año.

Trump recordó el lunes que había dicho a un grupo de generales reunidos que un helipuerto en la Casa Blanca resolvería esos problemas.

El presidente afirmó que Sikorsky estaba construyendo el helipuerto y asumiendo el «coste total» porque «se sentían un poco culpables» de que la nueva flota de helicópteros fuera demasiado potente para aterrizar en la Casa Blanca.

Trump también afirmó que les dijo a los constructores que «lo hicieran bonito» y sugirió utilizar granito en lugar de limitarse a verter hormigón y pintarlo de blanco.

«Aterrizaréis sobre granito, que es la piedra más resistente», afirmó el presidente, señalando que la plataforma de aterrizaje, una vez terminada, también podría utilizarse para otros eventos, como ruedas de prensa al aire libre en la Casa Blanca. Añadió que la helipista permitirá a los responsables «retirar por fin los helicópteros de 45 años de antigüedad» que se habían utilizado como Marine One.

Otros proyectos de Trump para remodelar la Casa Blanca incluyen la eliminación de parte del Jardín de las Rosas para crear un patio que recuerde a su finca de Mar-a-Lago, en Florida, y la colocación de placas partidistas en la pared de la columnata para crear un «Paseo de la Fama Presidencial».

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Trump también ordenó a los equipos de obra que reformaran el cuarto de baño contiguo al dormitorio de Lincoln y renovaran la Sala Palm, que instalaran nuevos mástiles para las banderas en los jardines norte y sur, y que derribaran todo el ala este para construir un amplio salón de baile.

Los esfuerzos por mejorar los helicópteros presidenciales se remontan a décadas atrás

Aunque el término «Marine One» se aplica a diversos modelos de helicóptero que transportan a los presidentes, el helicóptero más emblemático y con más años de servicio en esta misión es el VH-3D Sea King, especialmente modificado, que entró en servicio por primera vez en 1978.

A principios de la década de 2000, el presidente George W. Bush, del Partido Republicano, puso en marcha una iniciativa para modernizar la flota de helicópteros, pero el programa sufrió sobrecostes, lo que llevó a la administración del presidente Barack Obama a cancelarlo.

Obama, del Partido Demócrata, reactivó el programa, pero surgieron nuevos problemas técnicos, y no fue hasta mayo de 2014 cuando el ejército adjudicó finalmente a Sikorsky un contrato para construir el siguiente helicóptero presidencial: el VH-92A Patriot, cuyas unidades se entregaron en 2024.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.