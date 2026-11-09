El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los reporteros el lunes que cree que la guerra en Irán “desde el punto de vista militar ha terminado en la práctica”.

El presidente hizo una visita sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca después de reunirse con el primer ministro de Qatar más temprano.

“Irán militarmente está, en la práctica, acabado”, afirmó Trump. “Solo estamos manteniendo el statu quo”.

Trump añadió que Irán ha sido “decapitado”, pero señaló que todavía busca asegurarse de que haya una solución a largo plazo para garantizar que el programa nuclear iraní quede neutralizado.

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El presidente ofreció algunos de sus comentarios más categóricos sobre alejarse de su amenaza de reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de la semana pasada en Estados Unidos.

El Partido Republicano, al que pertenece el mandatario estadounidense, perdió ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato. La elección estuvo marcada por el descontento del electorado estadounidense por la guerra, que Estados Unidos e Israel lanzaron hace ocho meses, y que ha provocado un aumento en los precios del combustible que ha afectado a casi todos los sectores de la economía mundial.

Trump dijo a CNN en una entrevista telefónica el domingo que, mientras Estados Unidos vea avances en las negociaciones con los iraníes y estos firmen un “acuerdo sólido”, es “muy poco probable que sea necesario” reanudar los ataques.

Trump indicó, sin embargo, que Estados Unidos había identificado objetivos de infraestructura, incluidos 38 puentes, que atacaría si se reanudan las acciones militares.

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos ha realizado ataques limitados contra Irán, incluidos ataques contra sus defensas aéreas, al menos dos veces durante la última semana. También disparó contra un buque comercial el sábado y lo dejó inutilizado. Estados Unidos afirma que el navío intentaba romper su bloqueo contra los puertos iraníes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.