El fiscal general Todd Blanche defendió este domingo la demanda presentada por la Administración Trump para bloquear la certificación de los resultados del Senado de Alaska en caso de que el actual senador republicano Dan Sullivan pierda las elecciones, y argumentó que el recurso judicial era un paso necesario para evitar confundir a los votantes en estas elecciones de mitad de legislatura, que están siendo seguidas muy de cerca.

El presidente Donald Trump, quien afirmó el viernes que fue «él quien dijo que se hiciera», no está intentando anular los resultados electorales estatales «de ninguna manera, forma o modo» en vísperas de las elecciones del 3 de noviembre, declaró Blanche en el programa «State of the Union» de la CNN.

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«Ojalá no tuviéramos que hacer esto. Esperamos que se encuentre una solución que funcione», dijo Blanche.

Los republicanos temen que un segundo candidato en la papeleta, llamado Dan Sullivan —un profesor jubilado y antiguo director de colegio de la pequeña localidad pesquera de Petersburg—, pueda restar votos al senador e inclinar el resultado a favor de la demócrata Mary Peltola, una exdiputada.

Un día después de que se presentara la demanda el jueves, Peltola la calificó de «en mi opinión, una corrupción flagrante, absolutamente flagrante» y de una táctica de distracción por parte de los republicanos. La otra senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, también criticó la demanda en una publicación en las redes sociales.

Trump declaró el domingo a los periodistas que consideraba que la votación era ilegal porque era injusta y que se debería presentar al senador Sullivan ante los votantes como el senador en funciones.

«Al menos dejad que utilice el nombre de “senador Dan Sullivan” en lugar de “titular del cargo”, porque mucha gente no sabe lo que significa “titular del cargo”», dijo Trump.

Los votantes de Alaska verán a «Dan S. Sullivan» identificado como «republicano inscrito» y «titular del cargo» en sus papeletas, mientras que «Daniel J. Sullivan Jr.» no aparecerá con ninguna afiliación política.

Blanche representó a Trump como abogada personal antes de que el presidente republicano la nombrara para dirigir el Departamento de Justicia, que presentó la demanda en Alaska. Blanche defendió a Trump en su caso por interferencia electoral antes de que los votantes lo eligieran para un segundo mandato en la Casa Blanca, lo que puso fin, de hecho, al proceso penal.

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Blanche le dijo a la presentadora de la CNN, Dana Bash, que era «una locura» que ella le preguntara si Trump estaba intentando sentar las bases para el mismo tipo de impugnaciones electorales que se produjeron antes de que una turba de sus seguidores irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

«No estamos haciendo nada indebido. No estamos haciendo nada que no se nos permita hacer. Y tenemos que dejar que el proceso siga su curso», afirmó Blanche. «Pero sí creo que es importante que el pueblo estadounidense comprenda que nosotros no —(y) el presidente Trump tampoco— estamos intentando interferir en unas elecciones estatales de ninguna manera».

La demanda, según declaró en el programa «Face the Nation» de la CBS, tiene por objeto «establecer medidas de protección» para preservar posibles pruebas de la confusión de los votantes en las urnas.

«No se trata de decir: “No certifiquen”. Se trata de decir: “Si un tribunal determina en última instancia que la decisión se tomó debido a una confusión y no a la voluntad de los votantes, entonces no creemos que los estados deban certificar”». «Y eso es coherente con la legislación federal e incluso con la legislación de Alaska, si eso llegara a ocurrir», afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.