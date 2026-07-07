El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que está considerando vender cazas F-35 a Turquía, según dijo en Ankara durante una reunión con su homologo turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

“Tenemos una muy buena relación. ¿Por qué no haríamos eso? Tenemos una mejor relación con Turquía, y Turquía ha sido, en muchos aspectos, mucho más leal que otros países de los que esperábamos lealtad", asguró Trump ante la prensa.

“Así que es algo que sin duda estamos considerando. Es un gran avión; es el mejor, actualmente el mejor avión con diferencia. Y ciertamente es algo que volveremos a considerar”, agregó Trump tras ser preguntado sobre la posible venta de esos aviones a Turquía, algo que Washington había descartado después de que el país eurasiático recibiera sistemas antiaéreos de Rusia en 2019.

Las expresiones de Trump se producen pese a que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuestionó una posible venta de estos cazas a Turquía y afirmó que Estados Unidos no debería suministrarle ese tipo de armamento, al considerar que el país representa una amenaza.