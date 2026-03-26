El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este jueves con que tiene tanta popularidad en Venezuela que se presentará a las próximas elecciones de ese país contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy”, declaró durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete, provocando las risas de los funcionarios.

Delcy Rodríguez, quien llegó al poder como figura clave del chavismo al asumir la vicepresidencia de Venezuela en 2018, se desempeña actualmente como presidenta del país tras la captura de Nicolás Maduro por el gobierno estadounidense.