Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a sugerir que Venezuela sea un nuevo estado de Estados Unidos, tras su inédita victoria en la Serie Mundial de Béisbol .

“Statehood” (término que en inglés denota condición de estado de Estados Unidos), publicó el mandatario, en su cuenta de Truth Social, luego de que Venezuela derrotara por 3-2 a Estados Unidos en Miami en la final del WBC (Béisbol).

La reacción del presidente fue una reiteración a su comentario sarcástico del lunes cuando celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales y dijo: “Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?”.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela “restablecer relaciones diplomáticas y consulares”, dos meses después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump.

Posteriormente, el día 10, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.