Nota del editor: No te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

-----

Miami. Criticados por su frialdad, los jugadores estadounidenses llegan al juego de campeonato del Clásico Mundial de Béisbol apreciando también el estilo extravagante de sus rivales.

La compostura controlada del capitán de Estados Unidos, Aaron Judge, se ha filtrado en el club antes de la final del martes por la noche contra Venezuela. Eso no quiere decir que los estadounidenses no aprecien la teatralidad de estrellas latinas como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr.

PUBLICIDAD

“Todos ustedes pensaban que es una tontería que nos movamos como Soto o como Vladdy”, dijo el jardinero estadounidense Pete Crow-Armstrong tras la victoria por 2-1 del domingo por la noche sobre la República Dominicana. “Así son ellos y si yo tuviera suficiente botín para hacer eso, probablemente también lo haría. ... Nos divertimos a nuestra manera, pero sin duda nos divertimos ahí fuera”.

La personalidad de Judge ha creado el carácter del club, al igual que ocurre con los Yankees de Nueva York.

Down to the last two teams.



It's Team USA and Team Venezuela in the #WorldBaseballClassic Final! 🏆 pic.twitter.com/ysh1mlDU7D — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Los jugadores admiran a Judge, y no sólo porque mida 6′7″ de estatura.

“Ha sido genial ver cómo se desenvuelve”, dijo el lanzador estrella Paul Skenes, el segundo jugador estadounidense más alto del equipo con 6′6″. “No está fingiendo nada. Juega como Aaron Judge, así que ésa es su personalidad en el club y fuera del campo. Obviamente, también se nota en el campo”.

El seleccionador estadounidense, Mark DeRosa, dijo que Judge rechazó una oferta para lucir una “C” en su uniforme como capitán de Estados Unidos.

“Líder de hombres. Con clase en cada decisión que toma”, dijo DeRosa. “Muchas de las decisiones que he tomado a lo largo del CMB las he tomado con sus recomendaciones”.

The slide, the spin, the celly 😮‍💨 pic.twitter.com/ukBTkedGTM — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Los jugadores estadounidenses han sido criticados por su actitud ocasionalmente taciturna, como cuando el receptor Cal Raleigh se negó a estrechar la mano de su compañero de Seattle Randy Arozarena durante un partido de la fase de grupos contra México. El equipo también ha estrechado lazos militares en medio de la guerra de Irán, y los jugadores se saludan tras las victorias. Skenes y Griffin Jax lanzaron en la Academia de la Fuerza Aérea, y el equipo invitó a Robert J. O’Neill, un ex SEAL de la Marina que afirmó haber disparado mortalmente a Osama bin Laden durante una redada en 2011, a hablar en la sede del club.

PUBLICIDAD

“Nunca quieres que se pierda el por qué estás haciendo esto, sea cual sea ese por qué”, dijo DeRosa. Y mucha gente, como Paul Skenes, me dijo cuando se apuntó a esto: ‘Quiero hacer esto por todos los hombres y mujeres que protegen nuestra libertad’, y por eso llevamos USA en el pecho".

“Así que pensé que sería un momento para reorientar y hacer entender a estos chicos que, aunque este es un evento increíble y tienes la oportunidad de compartir el vestuario con los grandes del juego, hay una razón por la que lo estamos haciendo y una razón por la que la gente protege nuestra libertad por la noche. Sólo quería honrar eso. Por eso vino a hablar”.

DeRosa fue criticado por decir antes de la derrota ante Italia “nuestro billete está sellado para cuartos de final”. No fue así, y Estados Unidos no logró el pase hasta la victoria por 9-1 de Italia sobre México en la última jornada del grupo.

“Me expresé mal”, admitió más tarde DeRosa. “Malinterpreté completamente los cálculos”.

Estados Unidos está en su tercera final consecutiva del CMB y busca su segundo título tras el de 2017. Los estadounidenses perdieron la final de 2023 por 3-2 ante Japón.

Harper, a sus 33 años un veterano de 14, trató de jugar con estilo latino cuando llegó a las Grandes Ligas. Recordó que llamaba la atención por sus bates grises, sus tacos diferentes y sus enfáticos ojos negros.

“Me machacaron por ello”, dijo. “Así que todo el mundo habla de una forma americana de jugar al béisbol, ¿verdad? Pero creo que eso está muy lejos de la realidad. Obviamente, cuando crecemos, jugamos con un estilo diferente. Pero también aprendemos de los estilos de los demás”.

PUBLICIDAD

Los hinchas animaron al equipo dominicano.

“Un hit para ellos levantó al público de sus asientos. Un 3-0 levantó al público de sus asientos”, dijo Crow-Armstrong. “Eso no se ve siempre con los aficionados estadounidenses”.

Nolan McLean, un novato diestro de 24 años con ocho partidos de experiencia en las Grandes Ligas, será el titular de Estados Unidos tras permitir un par de jonrones en tres entradas y marcharse con una desventaja de 3-0 en la derrota de la fase de grupos ante Italia el 10 de marzo, que a punto estuvo de conducir a la eliminación en primera ronda.

“Obviamente, me cortaron un par de veces... pero en general me sentí muy bien”, dijo el lunes. “Es una especie de sueño hecho realidad poder coger el balón en un momento tan importante, y es algo que quiero hacer”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.