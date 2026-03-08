El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este domingo al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, y lo calificó de “pequeño fallo”.

“Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar”, afirmó Trump en una entrevista con la cadena ABC News, al ser preguntado por el impacto económico de la guerra.

Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EE.UU. ha subido un 16 % (47 centavos de dólar), situándose en una media de 3.45 dólares por galón.

Trump desvió la atención hacia los logros militares y aseguró que las fuerzas estadounidenses han destruido la totalidad de la Armada iraní.

“Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota”, recalcó.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, con lo que se distanció de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

En una entrevista con la cadena CNN, Wright fue tajante al desvincular las operaciones estadounidenses de los objetivos energéticos de Teherán: “No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes”, al tiempo que especificó que los objetivos alcanzados por Israel son depósitos locales de combustible.

Respecto al impacto ambiental de los bombardeos, que según testimonios recogidos por CNN están provocando una situación de “asfixia” en la capital iraní, Wright restó importancia a las consecuencias inmediatas.

“Unos pocos días de menor calidad del aire en Teherán no son nada comparado con lo que el pueblo iraní ha sufrido bajo el régimen”, declaró.