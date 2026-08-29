WASHINGTON. El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo del país sudamericano.

En una publicación en redes sociales, Trump anunció el acuerdo que, según indicó, fue negociado por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“¡Los Estados Unidos de América acaban de celebrar un acuerdo con el país de Venezuela sobre ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!”, escribió Trump.

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La oficina de prensa del gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El anuncio del acuerdo se produce casi nueve meses después de que el ejército de Estados Unidos, bajo la dirección de Trump, llevara a cabo una operación para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Trump enfrenta una creciente presión para abordar los altos precios de la gasolina, mientras la guerra en Irán alcanza el hito de los seis meses sin una conclusión a la vista. Estados Unidos ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de los 300 millones de barriles, una disminución de más de 100 millones de barriles desde el comienzo de 2026.

La guerra contra Irán ha provocado una desaceleración dramática en el tránsito del petróleo del Golfo a través del estrecho de Ormuz, por donde pasaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial antes del conflicto.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se situaba el viernes en alrededor de $4.09 por galón, según AAA. El precio promedio era de $3.21 en la misma fecha del año pasado.

Trump, en su publicación en redes sociales del viernes por la noche, aludió a que el acuerdo con Venezuela formaba parte de una alianza privada. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los socios del sector privado involucrados en el acuerdo, y no se proporcionaron detalles sobre cómo funcionaría el arreglo.

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Persuadir a las grandes compañías petroleras estadounidenses para que regresen a la región podría enfrentar obstáculos debido al malestar social y a décadas de infraestructura gravemente deteriorada.

Días después de la destitución de Maduro, Trump reunió a ejecutivos petroleros en la Casa Blanca y les pidió que regresaran rápidamente a Venezuela. Los ejecutivos expresaron interés en la oportunidad, pero también mostraron cautela dadas sus experiencias pasadas en el país.

Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, la empresa petrolera más grande de Estados Unidos, dijo en ese momento que consideraba que el país no era apto para inversiones.

Sin embargo, Trump ha insistido en que su administración ha aportado cierto grado de estabilidad a Venezuela.

Ha argumentado que Venezuela robó el petróleo de Estados Unidos cuando el expresidente venezolano Hugo Chávez tomó medidas hace décadas para nacionalizar cientos de activos de propiedad extranjera, incluidos los pertenecientes a compañías petroleras estadounidenses.

Venezuela posee una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, con un estimado de 303 mil millones de barriles de petróleo crudo en el subsuelo. Eso representa cerca del 17% del suministro mundial, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo donde los geólogos tienen que buscar petróleo no descubierto, las reservas bajo el suelo venezolano están en su mayoría mapeadas y documentadas, afirman los expertos. Sin embargo, debido al deterioro de la infraestructura, el país solo produce alrededor del 1% del petróleo mundial.