El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que habló “muy recientemente” con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pero que la llamada telefónica no resultó fructífera para rebajar la campaña de presión de Washington, que según el republicano atacó el miércoles un muelle usado por narcotraficantes.

“Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, dijo hoy Trump a medios al ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano.

Las declaraciones de Trump, que se produjeron al inicio de su encuentro con el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, en su residencia de Florida, llegan horas después de que los medios se hicieran eco de unas afirmaciones del mandatario del pasado viernes, cuando aseguró que EE.UU. atacó una “gran instalación” usada para el transporte de drogas.

PUBLICIDAD

Trump no precisó entonces si ese objetivo estaba o no en territorio venezolano y tampoco lo hizo hoy.

“Fue a lo largo del litoral”, se limitó a decir Trump sobre la operación, que se produjo el pasado miércoles y en la que aseguró que “hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”.

“Cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todas los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de operaciones, ahí es donde operan y esa zona ya no existe”, añadió el magnate inmobiliario.

Aunque ni el Pentágono ni ninguna instancia del Gobierno Federal estadounidense ni Caracas han confirmado ese ataque, podría tratarse de la primera acometida de EE.UU. sobre territorio venezolano.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de supuestas narcolanchas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, que Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra ligados al narco.

El Gobierno del republicano asegura que Maduro y las cúpulas de su Gobierno y del Ejército venezolano lideran el llamado Cartel de los Soles, un extremo que Caracas niega.