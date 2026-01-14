El presidente Donald Trump declaró el miércoles que la OTAN debería ayudar a Estados Unidos a adquirir Groenlandia y que cualquier cosa menos que el control estadounidense es inaceptable, horas antes de que el vicepresidente JD Vance reciba a autoridades danesas y groenlandesas para conversaciones.

En una publicación en su red social, Trump reiteró su argumento de que Estados Unidos “necesita Groenlandia con el propósito de la Seguridad Nacional”. Añadió que “la OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos” y que, de lo contrario, lo harían Rusia o China — “¡Y ESO NO VA A SUCEDER!”

“La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS”, escribió Trump. “Cualquier cosa salvo eso es inaceptable”.

Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN, está en el centro de una tormenta geopolítica mientras Trump insiste en que quiere poseer la isla, y los residentes de su capital, Nuuk, sostienen que no está en venta. La Casa Blanca no ha descartado tomar la isla ártica por la fuerza.

Vance se reunirá con el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Washington el miércoles para hablar sobre Groenlandia.

Residentes de Groenlandia quieren que EEUU deje de inmiscuirse

A lo largo de la estrecha y nevada calle principal de Nuuk, periodistas internacionales y equipos de cámaras han estado deteniendo a transeúntes cada pocos metros (pies) para preguntarles sus opiniones sobre una crisis que el primer ministro de Dinamarca ha advertido podría desencadenar el fin de la OTAN.

Tuuta Mikaelsen, una estudiante de 22 años, dijo a The Associated Press en Nuuk que esperaba que las autoridades estadounidenses reciban el mensaje de “retirarse”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó en una conferencia de prensa en la capital danesa, Copenhague, el martes que, “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la Unión Europea”.

Preguntado por las palabras de Nielsen más tarde, Trump respondió: “No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada sobre él. Pero eso va a ser un gran problema para él”.

Groenlandia es estratégicamente importante porque, a medida que el cambio climático causa el deshielo, se abre la posibilidad de rutas comerciales más cortas hacia Asia. Eso podría facilitar también la extracción y el transporte de depósitos no explotados de minerales críticos necesarios para computadoras y teléfonos.

Trump señaló en la publicación del miércoles que Groenlandia es “vital” para el programa de defensa de misiles Golden Dome de Estados Unidos. También ha dicho que quiere la isla para ampliar la seguridad de Estados Unidos y citó lo que él dice que es la amenaza de los barcos rusos y chinos como una razón para controlarla.

Pero tanto los expertos como los groenlandeses cuestionan esa afirmación.

“Los únicos chinos que veo son cuando voy al mercado de comida rápida”, apuntó Lars Vintner, ingeniero de calefacción. Dijo que sale a navegar y cazar con frecuencia y nunca ha visto barcos rusos o chinos.

Su amigo Hans Nørgaard estaba de acuerdo y añadió que “lo que ha salido de la boca de Donald Trump sobre todos estos barcos es pura fantasía”.

Dinamarca indicó que Estados Unidos —que ya tiene presencia militar en la isla— puede aumentar sus bases en Groenlandia. Por ese motivo, “la seguridad es solo una excusa”, dijo Vintner, sugiriendo que Trump en realidad quiere poseer la isla para ganar dinero con sus recursos naturales no explotados.

Nørgaard contó a la AP que presentó una denuncia policial en Nuuk contra el comportamiento “agresivo” de Trump porque, según dijo, las autoridades estadounidenses están amenazando a la población de Groenlandia y a la OTAN.

Mikaelsen, la estudiante, afirmó que los groenlandeses se benefician de formar parte de Dinamarca, que proporciona atención médica gratuita, educación y becas estudiantiles, y “no quiero que Estados Unidos nos quite eso”.

Más esfuerzos diplomáticos

Después de la reunión en la Casa Blanca, Løkke Rasmussen y Motzfeldt, junto con el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, se reunirán con senadores del Caucus Ártico en el Congreso de Estados Unidos.

Dos legisladores — la senadora Jeanne Shaheen, una demócrata de Nueva Hampshire, y la senadora Lisa Murkowski, una republicana de Alaska— han presentado una legislación bipartidista que prohibiría el uso de fondos de los departamentos de Defensa o Estado estadounidenses para anexar o tomar el control de Groenlandia o del territorio soberano de cualquier estado miembro de la OTAN sin el consentimiento de ese aliado o la autorización del Consejo del Atlántico Norte.

Una delegación bipartidista de legisladores también se dirige a Copenhague a finales de semana para reunirse con funcionarios daneses y groenlandeses.

La semana pasada, los principales aliados europeos de Dinamarca se unieron a Frederiksen en una declaración que reiteró que Groenlandia pertenece a su pueblo y que “corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”.

El miércoles, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo a la emisora RTL que su país planea abrir un consulado en Groenlandia el 6 de febrero, tras una decisión el verano pasado de abrir la misión diplomática .

“Atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos. Y estoy escuchando cada vez más voces en Estados Unidos que dicen esto”, dijo Barrot. “Así que este chantaje obviamente debe cesar”.