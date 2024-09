El expresidente estadounidense, Donald Trump, descartó hoy volver a postularse en el 2028 si su candidatura a la Casa Blanca no tiene éxito este 2024.

“No me veo en absoluto (postulándose). No creo”, dijo el exmandatario en el programa “Full Measure” que presenta Sharyl Attkisson cuando se le preguntó si consideraría presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales en cuatro años si su candidatura no tiene éxito.

El republicano, no obstante, dijo que espera ganarle las elecciones a Kamala Harris, la aspirante del Partido Demócrata.

Las últimas encuestas dan a la demócrata en la delantera, aunque con un escaso margen. La actualización de RealClear Polling, que da cuenta del promedio de cada candidato en cuanto a los sondeos a nivel nacional, muestra que la demócrata supera al expresidente por 1.9 puntos, con un 49.3% de la preferencia, contra un 47.4% del empresario.

Otras encuestas posicionan a los candidatos empatados.