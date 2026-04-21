Washinton. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió mensajes contradictorios el lunes sobre el camino a seguir para la guerra contra Irán, declarando que no tenía prisa por poner fin al conflicto y, al mismo tiempo, expresando confianza en que pronto se llevarán a cabo nuevas negociaciones con Teherán.

Con el alto el fuego de 14 días a punto de expirar el miércoles, Trump osciló en entrevistas telefónicas y publicaciones en redes sociales entre un optimismo moderado de que pronto podría alcanzarse un acuerdo y la advertencia de que muchas bombas “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de que venza el alto el fuego.

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Trump indicó que aún espera enviar a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance, a la capital paquistaní de Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, incluso mientras Irán insistía en que no participaría hasta que Trump reduzca sus exigencias.

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, señaló que Estados Unidos quiere que Irán se rinda y añadió que, por el contrario, Teherán se ha estado preparando “para revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas”, escribió Qalibaf en la red social X a primera hora del martes.

Trump aseveró que no siente presión para poner fin a la guerra hasta que Irán acepte sus condiciones.

“No estoy bajo ninguna presión en absoluto”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social, “aunque, todo sucederá, relativamente rápido”.

Pakistán seguía el lunes con los preparativos para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras el frágil alto el fuego se vio bajo presión el fin de semana por el renovado conflicto en torno al estrecho de Ormuz.

Trump dijo a Bloomberg News que era “altamente improbable” que renovara el alto el fuego.

Irán se resiste a reanudar las negociaciones

Las tensiones aumentaron después de que la Marina de Estados Unidos atacara y se apoderara el domingo de un barco que, según dijo, intentaba evadir su bloqueo de los puertos iraníes. Irán disparó el sábado contra embarcaciones y detuvo abruptamente el tráfico en el estrecho, dejando de lado su promesa de permitir el paso de algunos barcos y alegando que Estados Unidos no estaba cumpliendo su parte del alto el fuego.

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Las acciones de Estados Unidos son “incompatibles con la afirmación de la diplomacia”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Aragchi, el lunes en redes sociales.

No dio indicios de qué hará Irán después de que expire el alto el fuego ni de si Irán regresará a una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Irán apuntó durante el fin de semana que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, pero que seguía existiendo una amplia brecha entre las partes. Las cuestiones que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones incluyeron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho.

Irán restringió el tráfico a través del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el mar abierto, poco después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra. Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo de puertos iraníes. En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo pasa por el estrecho.

Trump arremete contra críticos de la guerra y busca calmar a inversionistas

El presidente estadounidense arremetió contra los críticos de la guerra en su país que lo instan a poner fin al conflicto que comenzó hace más de siete semanas.

“¿Qué tan malo es que cuando estás en medio de negociaciones y tienes a los iraníes en una posición perfecta, incluyendo estar militarmente derrotados, y tienes a demócratas y algunos republicanos pidiendo que llegue a un acuerdo ahora mismo?”, dijo Trump al New York Post.

Pero mientras se molestaba con sus detractores, Trump buscó tranquilizar a inversionistas nerviosos mientras los precios de las acciones estadounidenses cerraron con ligeras pérdidasel lunes tras el caótico fin de semana en el golfo Pérsico.

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Trump reprendió a su secretario de Energía, Chris Wright, quien el domingo dijo que los automovilistas estadounidenses tal vez no vuelvan a ver precios de la gasolina en el rango de 3 dólares por galón (80 centavos por litro) sino hasta finales de este año o el próximo.

“Estoy totalmente en desacuerdo con él. Creo que bajará con fuerza si termina”, comentó Trump ante PBS. “Si la terminamos, si Irán hace lo que debe hacer, bajará con fuerza”.

Conversaciones Israel-Líbano se reanudarán, dicen funcionarios

Mientras tanto, las conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano se reanudarán el jueves en Washington, dijeron funcionarios de los tres países. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para discutir negociaciones tras bambalinas.

Los embajadores israelí y libanés se reunieron la semana pasada para las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Israel dice que las conversaciones tienen como objetivo desarmar a Hezbollah y alcanzar un acuerdo de paz con Líbano.

El viernes comenzó un alto el fuego de 10 días en Líbano, donde los combates entre Israel y Hezbollah estallaron dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán. Los combates en Líbano han matado a más de 2,290 personas.

El lunes la fuerza aérea israelí atacó y mató a combatientes de Hezbollah que se acercaron a sus tropas de manera amenazante, indicó el ejército israelí. Israel ha llevado a cabo varios ataques aéreos desde que el alto el fuego entró en vigor.

Hezbollah dijo que detonó explosivos el domingo en un convoy israelí dentro de Líbano.

Irán reporta más de 3,000 muertos

Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, según un nuevo balance difundido el lunes en medios oficiales iraníes por Abbas Masjedi, jefe de la Organización de Medicina Legista de Irán.

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No desglosó las bajas entre civiles y fuerzas de seguridad, y se limitó a señalar que 2,875 eran hombres y 496 eran mujeres. Afirmó que 383 de los muertos tenían 18 años o menos.

Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses han muerto en toda la región.

Vuelven a subir los precios del petróleo

El control de Irán sobre el estrecho ha disparado los precios del petróleo y ha dado lugar a una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas.

Los precios del petróleo volvieron a subir el lunes. El crudo Brent, el estándar internacional, se cotizó en poco más de 95 dólares por barril, comparados con unos 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra.

Irán dijo que había reabierto el estrecho de Ormuz a los barcos el viernes, pero el tráfico se detuvo después de que Trump se negara a levantar el bloqueo estadounidense.

La toma estadounidense de un buque de carga iraní el domingo fue la primera interceptación bajo el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego.

Trump dijo que el bloqueo “seguirá en plena vigencia” hasta que Teherán alcance un acuerdo. El ejército estadounidense dijo el lunes que ha ordenado a 27 barcos regresar a puertos iraníes desde que el bloqueo comenzó la semana pasada.