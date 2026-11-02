El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que indultaría a todas las personas que trabajaron para él, para protegerlos ante posibles procesos penales, en una entrevista en el pódcast “Pod Force One” del New York Post que se publicó este lunes.

Preguntado sobre si indultaría a “todos los que trabajaron” para él, el republicano aseguró: “Ni siquiera me lo pensaría(...) Lo haría”.

Trump añadió que ya lo hizo “con los del 6 de enero”, refiriéndose a los cerca de 1,500 indultos que concedió, el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, a condenados o imputados por el asalto al Congreso que ocurrió a comienzos de 2021.

PUBLICIDAD

Para justificar la contundencia de su respuesta, el presidente puso como ejemplo a su predecesor en el cargo y aseguró que “eso fue lo que hizo Biden. Indultó a todo el mundo”.

En esa misma entrevista Trump insistió en que le gustaría presentarse de nuevo a la carrera presidencial en 2028, pero reconoció el impedimento legal.

“Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta”, le dijo Trump a Miranda Devine en el programa.

La entrevista llega el día antes de que se celebren las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en un momento en que las encuestas apuntan a una ventaja demócrata y auguran malos resultados para los republicanos, lastrados por el malestar de los estadounidenses por el elevado coste de la vida y los altos precios de los combustibles.

En los comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.