WASHINGTON. Donald Trump dijo a un grupo de evangélicos que “no pueden permitirse quedarse al margen” de las elecciones del 2024, implorándoles en un momento dado que “vayan a votar, cristianos, ¡por favor!”.

Trump también respaldó la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas y en otros lugares mientras hablaba ante un grupo de cristianos evangélicos políticamente influyentes en Washington el sábado. Recibió vítores cuando invocó una nueva ley firmada en Luisiana esta semana que exige que los Diez Mandamientos se exhiban en todas las aulas de las escuelas públicas.

“¿Alguien ha leído el ‘No robarás’? Quiero decir, ¿alguien ha leído estas cosas increíbles? Es simplemente increíble”, dijo Trump en la reunión de la Coalición Fe y Libertad. “No quieren que suba. Es un mundo de locos”.

Trump publicó un día antes un apoyo a la nueva ley en su red social, diciendo: “ME ENCANTAN LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS, EN LAS PRIVADAS Y EN MUCHOS OTROS LUGARES, PARA EL CASO. LÉANLO - ¿CÓMO PODEMOS, COMO NACIÓN, EQUIVOCARNOS?”.

El expresidente y presunto candidato presidencial republicano respaldó la medida mientras busca galvanizar a sus partidarios en la derecha religiosa, que lo ha respaldado ferozmente después de sospechar inicialmente de la celebridad de los tabloides neoyorquinos dos veces divorciada, cuando se postuló por primera vez para presidente en 2016.

Ese apoyo ha continuado a pesar de su condena en el primero de los cuatro casos judiciales que enfrenta, en el que un jurado lo declaró culpable el mes pasado de falsificar registros comerciales para lo que los fiscales dijero, fue un intento de encubrir un pago de dinero por silencio a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones de 2016. Daniels afirma que tuvo un encuentro sexual con Trump una década antes, algo que él niega.

La oposición declarada de Trump a firmar una prohibición nacional al aborto y su reticencia a detallar algunos de sus puntos de vista sobre el tema, están en desacuerdo con muchos miembros del movimiento evangélico, una parte clave de la base de Trump que se espera que le ayude a conseguir votantes en su revancha de noviembre con el presidente demócrata Joe Biden.

Pero aunque a muchos miembros del movimiento les gustaría verle hacer más para restringir el aborto, le aclaman como el mayor defensor de la causa por su papel en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. que anularon el derecho nacional al aborto en 2022.

Trump destacó eso el sábado, diciendo: “Hicimos algo que fue increíble”, pero el tema quedaría en manos de la gente para decidir en los estados.

“Cada votante tiene que ir con su corazón y hacer lo que es correcto, pero también tenemos que ser elegidos”, dijo.

Aunque sigue atribuyéndose el mérito de la revocación del caso Roe contra Wade, Trump también ha advertido de que el aborto puede ser delicado políticamente para los republicanos. Durante meses, ha aplazado las preguntas sobre su posición respecto a una prohibición nacional.

El año pasado, cuando Trump se dirigió a la Coalición Fe y Libertad, dijo que había “un papel vital para el gobierno federal en la protección de la vida por nacer”, pero no ofreció más detalles.

En abril de este año, Trump dijo que creía que la cuestión debía dejarse en manos de los estados. Más tarde declaró en una entrevista que no firmaría una prohibición nacional del aborto si el Congreso la aprobaba. Aún no ha detallado su postura sobre el acceso de las mujeres a la píldora abortiva mifepristona.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses opinan que el aborto debería ser legal en general, según una encuesta realizada el año pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Los asistentes a la reunión evangélica del sábado dijeron que, aunque les gustaría ver una prohibición nacional del aborto, Trump no está perdiendo nada de su profundo apoyo.

“Preferiría que firmara una prohibición nacional”, dijo Jerri Dickinson, una trabajadora social jubilada de 78 años y miembro de Fe y Libertad de Nueva Jersey. “Pero entiendo que, de acuerdo con la Constitución, esa decisión debe dejarse en manos de los estados”.

Dickinson dijo que no soporta la ley del aborto de su estado, que no establece límites al procedimiento en función de la edad gestacional. Pero dijo que, al margen de preferir una prohibición nacional, dejar la cuestión en manos de los estados “es la mejor alternativa”.

John Pudner, un hombre de 59 años que recientemente inició un capítulo de Fe y Libertad en su estado natal de Wisconsin, dijo que los miembros del movimiento se sienten leales a Trump, pero “en general nos gustaría que fuera más pro-vida.”

“Creo que muchos, ya sabes, dentro del movimiento pro-vida se sienten como, bueno, caramba, están como pensando que él es demasiado pro-aborto”, dijo. “Pero como aprecian a sus jueces del Tribunal Supremo, eso es positivo dentro de la comunidad provida”.

Según AP VoteCast, una amplia encuesta del electorado, alrededor de 8 de cada 10 votantes cristianos evangélicos blancos apoyaron a Trump en 2020, y casi 4 de cada 10 votantes de Trump se identificaron como cristianos evangélicos blancos. Los cristianos evangélicos blancos representaban alrededor del 20% del electorado general ese año.

Más allá de ofrecer su propio apoyo en las elecciones generales, la Coalición Fe y Libertad planea ayudar a conseguir el voto para Trump y otros republicanos, con el objetivo de utilizar voluntarios y trabajadores remunerados para llamar a millones de puertas en los estados disputados.

El sábado, Trump dijo que los evangélicos y los cristianos “no votan tanto como deberían”, y bromeó diciendo que, aunque quería que votaran en noviembre, no le importaba si volvían a hacerlo después.

Describió el cristianismo como amenazado por lo que sugirió era una erosión de la libertad, la ley y las fronteras de la nación.

Durante sus aproximadamente 90 minutos de discurso, volvió varias veces sobre el tema de la frontera entre Estados Unidos y México y, en un momento dado, al describir a los inmigrantes que la cruzaban como “duros”, bromeó diciendo que le había dicho a su amigo Dana White, presidente del Ultimate Fighting Championship, que los reclutara en una nueva versión del deporte.

“‘¿Por qué no creas una liga de migrantes y tienes tu liga normal de luchadores. Y luego tienes al campeón de tu liga, estos son los mejores luchadores del mundo, luchando contra el campeón de los migrantes’”, describió Trump diciéndole a White. “Creo que el de los migrantes podría ganar, así de duros son. No le gustó mucho esa idea”.

Su relato arrancó risas y aplausos del público.

La campaña de Biden respondió a las declaraciones de Trump diciendo que era “apropiado” que Trump, condenado por un delito grave, pasara el tiempo en una conferencia religiosa haciendo amenazas sobre la inmigración y “alardeando de arrancar las libertades de los estadounidenses.”

“La diatriba incoherente y desquiciada de Trump demostró a los votantes con sus propias palabras que es una amenaza para nuestras libertades y que es demasiado peligroso para que se le permita acercarse de nuevo a la Casa Blanca”, dijo en un comunicado la portavoz de la campaña, Sarafina Chitika.