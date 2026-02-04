Washington. El presidente Donald Trump dice que la historia está de su lado.

Quiere construir un imponente arco cerca del Monumento a Lincoln y argumenta que la capital de la nación fue la primera en clamar por un monumento de este tipo hace dos siglos, llegando incluso a erigir cuatro estatuas de águilas como parte del proyecto antes de ser desbaratado por el ataque a Fort Sumter.

“Fue interrumpido por una cosa llamada Guerra Civil, por lo que nunca llegó a construirse”, dijo Trump a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida el pasado fin de semana. “Luego, casi construyeron algo en 1902, pero nunca sucedió”.

La historia de Trump es falsa: las águilas a las que hace referencia son en realidad parte de un puente que conecta Virginia y Washington y que se construyó décadas después de la Guerra Civil. Lo más cerca que Washington estuvo de un arco fue una construcción de madera y yeso construida en 1919 para conmemorar el final de la Primera Guerra Mundial, e incluso eso siempre fue temporal.

“Durante 200 años han querido construir un arco”, dijo Trump, refiriéndose a un arco. “Hay 57 ciudades en todo el mundo que los tienen. Somos la única gran ciudad -Washington, D.C.- que no lo tiene”.

Chandra Manning, catedrática de Historia de la Universidad de Georgetown, explicó que Washington era una ciudad incipiente en el siglo XIX, con escasez de viviendas, falta de pensiones para los visitantes, carreteras que no iban a ninguna parte y un Capitolio incompleto.

“Al llegar a la Guerra Civil, Washington seguía siendo una ciudad inacabada”, dijo Manning. “No hay ningún impulso para la conmemoración decorativa en el Washington de Antebellum porque todavía es un lugar que ni siquiera tiene todos los edificios funcionales que necesita todavía”.

Trump ha ofrecido una justificación histórica similar para el salón de baile de 400 millones de dólares que demolió el Ala Este de la Casa Blanca para empezar a construir, argumentando que los funcionarios durante 150 años han querido un gran espacio para eventos.

Esta afirmación también es dudosa. Aunque el espacio en la Casa Blanca es un problema desde hace tiempo, no hay constancia de que el público haya reclamado un salón de baile. No obstante, Trump emplea un argumento similar para justificar el arco.

“Creo que será el más bonito del mundo”, afirmó.

‘El más grande de todos’

El arco se levantaría cerca del puente Arlington Memorial, que cruza el río Potomac.

Trump desveló por primera vez la idea en una cena celebrada en octubre para los principales donantes de su salón de baile. Sin revelar cuánto costaría el arco, quién lo pagaría o si pediría la aprobación de las autoridades urbanísticas, el presidente mostró tres modelos de arco de distintos tamaños, todos ellos con una estatua de la Dama de la Libertad en la parte superior.

El presidente reconoció entonces que el más grande era su favorito, y The Washington Post informó de que Trump está considerando construir un arco de 76 metros de altura. Preguntado al respecto a bordo del Air Force One, Trump no confirmó la altura exacta que desea, pero ofreció: “Me gustaría que fuera el más grande de todos”.

“Estamos creando un comité, y el comité lo va a revisar”, dijo Trump. “Será sustancial”.

El Presidente dice que le gustaría que la nueva estructura recordara al Arco del Triunfo, al final de los Campos Elíseos de París, construidos para honrar a los que lucharon por Francia durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas.

Pero ese monumento sólo tiene 50 metros de altura. Un arco de Washington de 250 pies empequeñecería el Monumento a Lincoln y la Casa Blanca, e incluso rivalizaría con el Capitolio, que mide 88 metros.

El arco terminado formaría parte de un boom de la construcción que Trump ha desencadenado personalmente, ansioso por utilizar su experiencia como magnate de la construcción neoyorquino para dejar una huella física duradera en la presidencia.

Además de la sala de baile, Trump cerrará el Kennedy Center durante dos años de renovaciones en medio de la reacción de los artistas por los cambios que ha realizado en el principal centro de artes escénicas del país. Ha sustituido el césped de la Rosaleda por un patio que recuerda al de su finca de Mar-a-Lago, en Florida, y ha redecorado el Baño Lincoln y el Salón de las Palmeras en el interior de la Casa Blanca.

Trump también instaló un Paseo de la Fama con retratos de expresidentes a lo largo de la Columnata, enormes astas de bandera en los jardines norte y sur, y florituras doradas, querubines y otros elementos llamativos en el sustancialmente renovado Despacho Oval.

El arco extendería la influencia del presidente a Washington, donde ha hablado de embellecer zonas de césped “cansadas” y señalizaciones y medianas de calles rotas y también ha desplegado a la Guardia Nacional para ayudar a disolver campamentos de indigentes.

Harrison Design, una empresa local, está trabajando en el proyecto, aunque no se ha anunciado ninguna fecha de inicio de las obras. Trump quiere inaugurar la nueva estructura como parte de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

El puente llegó después de la Guerra Civil

Presionada sobre qué quería decir Trump con las cuatro águilas, la Casa Blanca envió una foto que mostraba esculturas de águilas en las cuatro esquinas del puente Arlington Memorial, pero sin más detalles.

“El presidente Trump tiene razón. Durante casi 200 años, el pueblo estadounidense ha querido un Arco en la capital de nuestra nación para mostrar nuestra gran historia”, dijo Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “La audaz visión del presidente Trump quedará impresa en el tejido de Estados Unidos y la sentirán las generaciones venideras. Sus éxitos seguirán dando a la Nación más grande de la Tierra -América- la gloria que se merece.”

Sin embargo, el presidente no ha elegido el momento oportuno.

El Arlington Memorial Bridge se propuso por primera vez en 1886, pero no fue aprobado por el Congreso hasta 1925. Según el Servicio de Parques Nacionales, el puente se concibió después de la Guerra Civil para conmemorar la reunificación simbólica del Norte y el Sur.

Originalmente se construyó para unir el emplazamiento del Monumento a Lincoln con la casa del general confederado Robert E. Lee, donde ahora se encuentra el Cementerio Nacional de Arlington. En su momento, la dirección hacia la que mirarían las águilas -derecha o izquierda, para simbolizar el interior hacia la ciudad o el exterior hacia los visitantes- suscitó polémica.

El servicio de parques afirma que el puente se construyó entre 1926 y 1931, y el informe de un ingeniero indica fechas ligeramente diferentes, décadas después de la cronología de Trump.

En 1919 también se construyó en Washington un Arco de la Victoria cerca de la Casa Blanca para conmemorar el final de la Primera Guerra Mundial. La estructura fue derribada en el verano de 1920.

En 2000 se propuso la creación de un arco de paz en Washington, pero los planes se abandonaron tras los atentados del 11 de septiembre del año siguiente.

Manning, que también es antiguo guardabosques del Servicio de Parques Nacionales, dijo que, Washington aparte, “no conozco una larga tradición en Estados Unidos de construir arcos para las cosas”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.