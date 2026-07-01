El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este miércoles la muerte de Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como ‘YMCA’ o ‘In the Navy’, al que asegura que “le encantaba” que usase sus canciones en sus mítines, la razón del relanzamiento de su éxito tres décadas después, se ameritó.

“Era un hombre estupendo y alegre al que le encantaba que usase la canción del grupo ‘YMCA’ en mis mítines. Se convirtió en un éxito rotundo, de nuevo, 30 años después de su lanzamiento original”, escribió el republicano en un mensaje en su red, Truth Social.

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“Pensaremos en Victor cada vez que suene ‘YMCA’, como hoy, y durante toda esta semana del 4 de julio. Mis condolencias a su maravillosa familia y a su grupo. Echaremos mucho de menos a Victor Willis”, agregó el inquilino de la Casa Blanca.

Willis falleció en la víspera, 30 de junio, a los 74 años tras una “corta pero agresiva enfermedad”, informó hoy sin mayores detalles el grupo en su página oficial de la red social Facebook, en la que expresa su “profunda tristeza” por su muerte.

El cantante, que hubiera cumplido hoy 75 años, era el policía del grupo, creado en 1977 y en el que cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente. Los otros eran un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indio.

Willis fue el primero en entrar a Village People, un proyecto del productor Jacques Morali.

Nacido en Texas en 1951 e hijo de un predicador, Willis comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales.

Precisamente fue descubierto en un musical ‘The Wiz’ por el arreglista Horace Ott, que fue quien sugirió su nombre a Morali.Las cuatro primeras canciones que grabó -’San Francisco (You’ve Got Me)’, ‘In Hollywood (Everyone’s a Star)’, ‘Fire Island’ y ‘Village People’-, junto a coristas profesionales, se publicaron en el álbum ‘Village People’ en 1977, que se convirtió en un enorme éxito, y en la razón de que se creará un grupo para acompañarlo.

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Mark Mussler (obrero), David Forrest (vaquero), Lee Mouton (motero) y Peter Whitehead (sin un personaje definido) fueron los elegidos a toda prisa para aquella primera formación, que terminaría evolucionando varias veces posteriormente.Willis permaneció poco más de dos años en el grupo, tiempo en el que coescribió éxitos mundiales como ‘YMCA’, ‘In the Navy’, ‘Macho Man’ y ‘Go West’.

A finales de 1979 decidió emprender una carrera en solitario que no tuvo mucha repercusión y regresó a Village People en 2017 como cantante principal.La banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y sigue teniendo un gran éxito. En 2025 Village People actuó en los actos de investidura como presidente Trump.