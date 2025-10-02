Washington. La Casa Blanca publicó el miércoles una broma relacionada con el cierre parcial del gobierno federal, que comenzó luego de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo en el Congreso para aprobar una extensión presupuestaria.

En una publicación en X, la Casa Blanca escribió: “Nuestro encargado de redes sociales fue suspendido temporalmente, pero hacer a Estados Unidos grande otra vez (el lema de las bases del presidente Donald Trump) no lo está”.

Our social media manager was furloughed, but making America great again isn’t 🇺🇸 pic.twitter.com/phO11x9KxY — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2025

La publicación incluye una imagen de diseño intencionalmente descuidado: la bandera de Estados Unidos sobre un fondo PNG, con un águila en la parte inferior y las letras de “Make America Great Again” distribuidas de manera irregular y con distintas tipografías.

Esta broma se suma a los memes publicados esta semana por el propio Trump que se burlan de los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, mediante video generados con inteligencia artificial (IA), en el que el segundo aparece con bigote y sombrero mexicano.

En los videos también se escucha una voz generada por IA que imitaba al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes.

Jeffries calificó el video como “racista y falso”, y retó a Trump a decirle esas palabras en persona: “Cuando regrese a la Casa Blanca, dímelo en la cara”, expresó en una entrevista.

Estas burlas se producen en medio del inicio de un cierre de gobierno provocado por las negociaciones fallidas en el Senado para acordar una ampliación presupuestaria.