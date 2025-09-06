Nicolás Maduro abonó las tensiones en el mar Caribe, al enviar cazas a sobrevolar un buque militar de Estados Unidos en la zona. Esto provocó que Donald Trump le advirtiera que derribarían cualquier avión que represente una amenaza para sus fuerzas en el Caribe.

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, declaró Trump sobre los cazas de Venezuela, poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

PUBLICIDAD

“Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”, añadió Trump dirigiéndose a su ahora renombrado secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Cuando le preguntaron en el Despacho Oval si desea un cambio de régimen en Caracas, Trump respondió: “No queremos drogas que matan a nuestra gente”.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe atacaron con un misil el martes una embarcación que transportaba drogas. En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 “narcoterroristas”, en palabras Trump.

“Les diré que el tráfico de lanchas en esa zona ha bajado sustancialmente” desde el ataque, dijo Trump ayer.

El mandatario fue consultado después de que el Pentágono denunciara que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Pentágono calificó este acto como una “maniobra provocativa” para interferir con las acciones contra el “narcoterrorismo”.

Estados Unidos ha recurrido durante décadas a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas en el Caribe.

El incremento de la tensión coincidió con una gira del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal y advirtió que su gobierno no se echará para atrás.

Los gobiernos aliados de Estados Unidos en la región “nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”, dijo Rubio en una conferencia de prensa conjunta con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld el jueves en Quito.

PUBLICIDAD

En México, Rubio había afirmado que lo único que va a detener a los carteles del narcotráfico es la eliminación física porque estos ya tienen asumido que perder mercancía es parte del negocio y eso no les impide seguir traficando.

Rubio enfatizó que el presidente estadounidense designó como “narcoterrorista” a la banda venezolana Tren de Aragua, así como al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro.

El dictador venezolano, por su parte, ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y reservistas, que él afirma superan los ocho millones, denunciando lo que llama “la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años”.

Al calificar a los grupos narcotraficantes como amenazas terroristas, Estados Unidos recurre a todo su arsenal legislativo aprobado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que amplió enormemente su capacidad de vigilar a posibles objetivos y atacar letalmente en todo el mundo.

“Durante años usamos nuestras fuerzas armadas para emprender acciones contra terroristas en Oriente Medio y en África, mientras dejábamos indemnes a los terroristas en nuestro propio hemisferio que son responsables de muchas más muertes de estadounidenses”, declaró a la prensa un alto consejero de Trump, Stephen Miller.

Aunque los informes anuales de la ONU no califican a Venezuela de país productor, su condición de plataforma de distribución del narcotráfico es resaltada por especialistas.

“No tiene justificación”

Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” en 2020 y este año lo acusó de encabezar el cartel de los Soles, que asegura guarda relación con el cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México.

PUBLICIDAD

El dictador parece querer enviar mensajes a Estados Unidos de que no quiere un conflicto militar. Ayer dijo que “ninguna de las diferencias” que su régimen tiene con Estados Unidos justifica un conflicto militar, en medio de advertencias por parte del presidente Trump de que derribará cazas venezolanos que considere un peligro.

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar”, dijo Maduro en una transmisión por todas las cadenas de radio y televisión del país. “No tiene justificación”.