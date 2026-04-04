El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este sábado a Irán que le quedan 48 horas del ultimátum que le dio para alcanzar un acuerdo que desbloquee el estrecho de Ormuz o de lo contrario desatará “un infierno” atacando sus centrales energéticas.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Mientras, tanto EE.UU. como Irán siguen buscando a uno de los pilotos del caza estadounidense derribado en el sur de la República Islámica.

PUBLICIDAD

Estos son los acontecimientos más destacados del día 36 de guerra:

Expectativas en torno a Ormuz

- Irán autoriza el tránsito de buques que transportan productos básicos (incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado) y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas.

Cuarto ataque contra la planta nuclear de Bushehr

- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirma que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas.

- Rusia, que administra la planta, segura que el fallecido es iraní y procede a la evacuación de las instalaciones, que será administrada por personal que se queda atrás de forma voluntaria, y trabajadores locales.

Ataques cruzados

- Irán informó este sábado de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales del país.

- Las autoridades iraquíes anunciaron el cierre temporal del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajero iraquí.

- Israel informa de que atacó durante la noche emplazamientos de defensa aérea, una base de la Guardia Revolucionaria Islámica y almacenes de misiles balísticos en Teherán.

- El ejército de Tel Aviv detalló en otro comunicado castrense que también atacó en la víspera instalaciones vinculadas a la Fuerza Quds, a Hizbulá y a la Yihad Islámica Palestina en Beirut.

PUBLICIDAD

- Fragmentos de un misil de racimo iraní caen en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah, sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio. El lanzamiento del misil activó las sirenas antiaéreas en todo el centro del país.

- Un ataque en Dubái afecta al edificio de la empresa estadounidense Oracle, sin que se produjeran heridos, días después de que Irán amenazase con atacar a tecnológicas del país norteamericano, en el marco de su campaña de ataques a bases militares e intereses de Washington en países de la región.

Israel intensifica su ofensiva en Líbano

- Dos ataques lanzados por Israel contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, provocan daños “de diversas gravedad” en el Hospital Libanés-Italiano, aunque continúa operando, y hiere a al menos once personas, según fuentes oficiales.

- La cifra de muertos por la ofensiva de Israel contra el Líbano asciende ya a 1.422 y la de heridos a otros 4.294 los heridos desde el pasado 2 de abril.

Teherán intenta retomar la ‘normalidad’

- Irán comienza a recuperar la normalidad tras dos semanas de vacaciones por el año nuevo persa (Noruz). El tráfico ha regresado a Teherán, con avenidas nuevamente congestionadas, después de que muchos habitantes abandonaran la ciudad tras el estallido de la guerra el 28 de febrero en busca de un lugar más seguro, y los comercios han levantado sus persianas casi en su totalidad.

- La república islámica denuncia que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacados directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.

- Organizaciones opositoras denuncian la ejecución de dos presos en el marco de la guerra y vinculados a las sangrientas protestas contra el régimen del pasado enero.

- EE.UU. detiene a dos familiares del general iraní Qasem Soleimaní, asesinado por fuerzas estadounidenses en 2020, tras retirarles su permiso de residencia, su sobrina y su sobrina-nieta.