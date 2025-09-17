Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este martes a un periodista australiano que se callara después de que lo cuestionara sobre sus negocios durante una breve rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Cállate”, señaló el mandatario al corresponsal australiano John Lyons, luego de que este le preguntara si cree que “un presidente puede estar involucrado en tantos negocios mientras está en el cargo”.

Trump aseguró que él no administra sus negocios, sino que son sus hijos quienes están a cargo. Sin embargo, luego cuestionó al periodista sobre su país de origen y le indicó: “Estás dañando a Australia ahora mismo (...) tu país se quiere llevar bien conmigo, tu líder vendrá a verme muy pronto y le diré que haces preguntas en un muy mal tono”.

Lyons, un editor de 65 años que trabaja para la Australian Broadcasting Corporation (ABC), intentó continuar con sus preguntas, pero el mandatario cerró el espacio llevándose el dedo índice a la boca y repitiendo: “Cállate”.

Posteriormente, durante una transmisión en vivo de ABC News Australia, el periodista expresó que no entiende qué espera Trump que haga el primer ministro australiano, Anthony Albanese, respecto a “su mal tono” al hacer preguntas.

Lyons agregó que la reacción del presidente no fue “adecuada” ya que él estaba realizando una pregunta legítima.

Trump presentó este martes una demanda por difamación de 15,000 millones de dólares contra The New York Times y la editorial Penguin Random House, acusándolos de difundir información falsa sobre su historial empresarial y su carrera televisiva.