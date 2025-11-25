El presidente Donald Trump planea otorgar indultos ceremoniales a dos pavos y volar a su resort privado en Florida el martes para celebrar el Día de Acción de Gracias, un interludio festivo durante lo que ha sido un capítulo turbulento e incierto de su segundo mandato.

Waddle y Gobble, los dos pavos que serán perdonados, disfrutaron de alojamientos de lujo en un hotel antes de su visita a la Casa Blanca. El indulto a pavos es una tradición presidencial que se remonta a años atrás.

Sin embargo, el Día de Acción de Gracias puede no ofrecerle a Trump mucho respiro político después de que los demócratas obtuvieran victorias contundentes en Nueva Jersey, Virginia y otros lugares a principios de este mes. Algunas investigaciones indican que las comidas festivas podrían costar más este año, a pesar de la insistencia del presidente en lo contrario, un recordatorio de la frustración persistente con los precios elevados.

Mientras tanto, Trump está luchando por avanzar en un plan para poner fin a la invasión rusa de Ucrania después de que una versión anterior enfrentara críticas rápidas de los aliados europeos e incluso de algunos republicanos. El ejército de Estados Unidos también está preparado para apuntar a Venezuela con ataques militares, como parte de una operación antidrogas que podría desestabilizar finalmente el liderazgo del país.

En Washington, Trump enfrenta la posibilidad de una coalición republicana fragmentada antes de las elecciones de mitad de período del próximo año, que determinarán el control del Congreso. Algunos miembros de su partido ya dieron el paso inusual de enojar al presidente al impulsar con éxito una legislación para obligar al Departamento de Justicia a difundir más documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Trump enfrentó un revés en la corte esta semana cuando un juez federal desestimó los casos contra James Comey y Letitia James, dos adversarios políticos contra los cuales el mandatario buscaba venganza.

Comey, un exdirector del FBI a quien Trump despidió durante su primer mandato, fue acusado de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso. James, la fiscal general de Nueva York que investigó al presidente entre sus dos mandatos, fue acusada de fraude hipotecario.

Ambos se declararon inocentes y calificaron los procesos de políticamente motivados, señalando las demandas públicas de Trump al Departamento de Justicia para que castigara a sus enemigos.

El juez tomó la determinación al determinar que la fiscal, otrora abogada personal de Trump, había sido designada ilegalmente. Sin embargo, la decisión se tomó sin prejuicio, por lo que el Departamento de Justicia podría intentar nuevamente procesar a Comey y James.

Todos los últimos desarrollos contribuyen a un momento de actividad frenética para la Casa Blanca, que normalmente estaría preparándose para una temporada festiva tranquila y festiva.

Sin embargo, a pesar de la llegada tradicional de un árbol de Navidad el lunes, la residencia presidencial será muy diferente este año. Aunque las visitas turísticas continúan, la decisión de Trump de demoler el ala este del edificio para hacer espacio para un nuevo salón de baile ha convertido parte de los terrenos de la Casa Blanca en un sitio de construcción.