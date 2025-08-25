Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que le llaman “el presidente de Europa” por su gestión de la guerra de Ucrania y por conseguir que los líderes de la OTAN acordasen elevar el gasto en defensa hasta el 5%.

“Respetan a nuestro presidente (en referencia a él mismo) hasta tal punto que, en broma, me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval durante un acto para firmar órdenes ejecutivas.

PUBLICIDAD

10 Fotos Ambos presidentes iniciaron una cumbre en Alaska para discutir el rumbo de la guerra y las relaciones entre Moscú y Washington.

Mientras hablaba sobre la oposición demócrata y les acusaba de financiar protestas para “tratar de destruir el país”, Trump apuntó que, a su juicio, Estados Unidos “es ahora, con diferencia, el país más respetado del mundo”.

Según dijo, haber recuperado este respeto, que niega que existiera durante la presidencia de su predecesor, Joe Biden, se debe al liderazgo que ha mostrado ante algunos socios europeos.

“Lo vieron con los líderes europeos”, apuntó Trump en relación a la cumbre que mantuvo el pasado 18 de septiembre en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelesnki, y varios líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, o el canciller alemán, Friedrich Merz.

5 Fotos Fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica AB 9.

“Me gustan esas personas. Son buenas personas. Son grandes líderes”, afirmó Trump, que aseguró que “fue una gran reunión, y vuestro país (EE.UU.) vuelve a ser respetado”.

Trump también destacó el compromiso que ha arrancado de líderes de la OTAN para aumentar sus cuotas a la Alianza Atlántica.

“Lo vieron con la OTAN, donde acordaron pasar del 2% al 5%”, recordó sobre el acuerdo alcanzado por los países de la Alianza para incrementar el gasto nacional en partidas relacionadas hasta el 5 % de su PIB.