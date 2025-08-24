Un hombre de Texas decidió usar Facebook como una plataforma para expresar su sentir contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, esto tuvo importantes consecuencias, entre ellas ir a prisión.

Se trata de Robert Herrera, un texano de 52 años, quien lanzó amenazas contra Trump en redes sociales poco antes de una visita del mandatario al Estado de la Estrella Solitaria.

Herrera comentó en el perfil de Facebook de la televisora local KSTA una nota sobre la gira de Trump en Texas. Su mensaje decía “No fallaré” y acompañaba una imagen del presidente, tomada tras el atentado frustrado en Pensilvania apenas semanas antes, compartió El Diario de Nueva York.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, cuando otro usuario lo confrontó, Herrera respondió con una amenaza aún más directa: “Voy a por ti”, ilustrada con la fotografía de un rifle de asalto y varios cargadores. Ese detalle fue clave para que las autoridades intervinieran de inmediato.

El hombre, residente en el condado de Bexar, se declaró culpable en una corte federal después de que el FBI confirmara que sus publicaciones en Facebook constituían un riesgo real para la seguridad del presidente.

Cuánto tiempo podría pasar en prisión el hombre que amenazó a Donald Trump en Facebook

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Robert Herrera enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de US$250,000. Sin embargo, todavía falta la sentencia definitiva, aunque ya se cuenta con la admisión de culpabilidad.

Finalmente, el FBI en San Antonio aclaró a través de Telemundo que aunque la agencia respalda la libertad de expresión de todos los ciudadanos, las amenazas de violencia contra cualquier persona no están protegidas por la Constitución e implican un delito federal.