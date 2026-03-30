El presidente Donald Trump aseguró el domingo que no tiene “ningún problema” con que un buque petrolero ruso que navega frente a la costa de Cuba entregue ayuda a la isla, la cual atraviesa una dura crisis debido a un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

“Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, declaró Trump a los periodistas mientras volaba de regreso a Washington.

Cuando se le preguntó si era cierto un reporte del New York Times de que se permitiría que la embarcación llegue a Cuba, el mandatario respondió: “Les dije: si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no”.

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Los datos de seguimiento muestran que el buque con aproximadamente 730,000 barriles de petróleo se encontraba el domingo frente al extremo oriental de la isla y tenía previsto llegar a la ciudad de Matanzas para el martes. Periodistas que trabajan para medios estatales cubanos también informaron sobre la llegada prevista del barco, aunque las autoridades de la isla no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

El buque Anatoly Kolodkin está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido debido a la guerra en Ucrania.

Trump, quien ha arremetido contra la isla caribeña con más agresividad que cualquier otro gobierno de Estados Unidos en la historia reciente, prácticamente ha cortado el acceso de Cuba a los envíos de petróleo como parte de un intento por forzar un cambio de régimen. El bloqueo ha tenido efectos devastadores entre la población civil de Cuba a la que Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguran que quieren ayudar.

Los apagones a nivel nacional han causado estragos entre los cubanos, quienes ya lidian con años de crisis, mientras que la falta de gasolina y recursos básicos ha paralizado a los hospitales y reducido las operaciones del transporte público.

Los expertos aseguran que el envío a bordo del buque ruso podría producir unos 180,000 barriles de diésel, suficientes para cubrir la demanda diaria de la isla durante nueve o 10 días.

Cuba ha estado en medio de una prolongada disputa política entre Estados Unidos y Rusia desde hace décadas. Trump desestimó el domingo la idea de que permitir que el barco atraque en Cuba sería de ayuda al presidente ruso Vladímir Putin.

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“No lo ayuda. Pierde un cargamento de petróleo, eso es todo. Si quiere hacer eso, y si otros países quieren hacerlo, no me molesta mucho”, subrayó Trump. “No va a tener un impacto. Cuba está acabada. Tienen un mal régimen. Tienen un gobierno muy malo y corrupto, y si reciben o no un cargamento de petróleo, en realidad no va a importar”.

Añadió: “Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro (país), porque la gente necesita calefacción y refrigeración y todas las demás cosas”.