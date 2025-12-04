Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves ondear a media asta la bandera del país en todos los edificios públicos por el asesinato de la agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom tras un tiroteo en Washington la semana pasada.

“Como muestra de respeto a la memoria de la especialista Sarah Beckstrom ordeno que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos hasta la puesta del sol del 4 de diciembre de 2025”, anunció Trump en un comunicado.

El mandatario extendió la orden a todas las embajadas, oficinas consulares y otras instalaciones de Estados Unidos en el extranjero.

El pasado miércoles, un hombre abrió fuego cerca de la Casa Blanca contra dos agentes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental destinados a la capital.

El otro agente que recibió disparos mientras patrullaba, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.

El acusado Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años que también se encuentra ingresado por heridas mientras otras agentes le intentaban retener, se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado, así como a uno de agresión y uno de posesión de arma de fuego, entre otros.

Las autoridades siguen investigando el posible motivo del crimen, aunque la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó que la Justicia podría acusarle de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para Lakanwal, que se declaró no culpable.

Trump dijo el domingo que habló con las familias de los dos agentes y que les invitó a la Casa Blanca.