El hombre afgano acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca había estado en declive durante años, incapaz de mantener un trabajo y alternando entre largos periodos de aislamiento sin luz y viajes repentinos de varias semanas a través del país.

El comportamiento de Rahmanullah Lakanwal se deterioró de tal manera que un activista comunitario se comunicó con una organización de refugiados por temor a que se estuviera volviendo suicida.

Los correos electrónicos obtenidos por The Associated Press revelan advertencias crecientes sobre el solicitante de asilo, cuyo comportamiento errático había generado alertas mucho antes del ataque que conmocionó a la capital del país el miércoles, víspera de Acción de Gracias. Las preocupaciones, previamente no reportadas, ofrecen la imagen más clara hasta ahora de cómo estaba lidiando con su nueva vida en Estados Unidos.

Aun así, cuando el miembro de la comunidad que trabaja con familias afganas en el estado de Washington vio en las noticias que Lakanwal había sido nombrado sospechoso del ataque, dijo que estaba impactado, incapaz de reconciliar la violencia con el recuerdo de ver a Lakanwal jugar con sus hijos pequeños. La persona habló bajo condición de anonimato para compartir detalles no divulgados mientras cooperaba con el FBI en su investigación.

La especialista de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, Sarah Beckstrom, de 20 años, fue asesinada en el tiroteo, y el sargento de personal Andrew Wolfe, de 24, resultó gravemente herido. Los investigadores están trabajando para establecer el motivo del ataque. Lakanwal, de 29 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado.

En Afganistán, Lakanwal trabajó en una unidad especial del Ejército Afgano conocida como “Unidad Cero”, respaldada por la CIA. Ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Allies Welcome, un programa que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense. Muchos habían trabajado junto a tropas y diplomáticos de EE. UU.

Se estableció con su esposa y sus cinco hijos, todos menores de 12 años, en Bellingham, Washington, pero tuvo dificultades, según el miembro de la comunidad, quien compartió correos electrónicos enviados al Comité de Refugiados e Inmigrantes de EE. UU., un grupo sin fines de lucro que brinda servicios a refugiados.

“Rahmanullah no ha funcionado como persona, padre y proveedor desde marzo del año pasado, 03/2023. Renunció a su trabajo ese mes, y su comportamiento ha cambiado considerablemente”, escribió la persona en un correo electrónico de enero de 2024.

Los correos describen a un hombre que luchaba por adaptarse, incapaz de mantener un trabajo estable o comprometerse con sus cursos de inglés mientras alternaba entre “períodos de aislamiento oscuro y viajes imprudentes”. A veces, pasaba semanas en su “habitación a oscuras, sin hablar con nadie, ni siquiera con su esposa o hijos mayores”. En un momento de 2023, la familia enfrentó el desalojo tras meses sin pagar el alquiler.

El miembro de la comunidad, en una entrevista, expresó su preocupación de que Lakanwal estuviera tan deprimido que pudiera hacerse daño a sí mismo. Sin embargo, esta persona no observó indicios de que Lakanwal pudiera cometer violencia contra otra persona.