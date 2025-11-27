Una de las soldados de la Guardia Nacional que resultó herida en el tiroteo de ayer en Washington D.C. es una joven de 20 años que se había ofrecido como voluntaria para trabajar el Día de Acción de Gracias, permitiendo que otros de sus compañeros con familia pudieran pasar la festividad en casa.

Así lo reveló la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, en declaraciones a la prensa estadounidense.

“Ella se ofreció como voluntaria, como lo hicieron muchos de esos guardias, hombres y mujeres, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, expresó Bondi a CNN al abordar hoy, Día de Acción de Gracias, la situación de los dos uniformados de la Guardia Nacional que fueron baleados ayer en una calle cercana a la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Según la investigación inicial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), un hombre abrió fuego sin mediar palabras contra los dos oficiales de la Guardia Nacional, la joven y un compañero de 24 años. Hasta el momento, los oficiales heridos no han sido identificados.

Se indicó que ambos tuvieron que ser operados de emergencia y que se encuentran en “estado crítico”.

Bondi no descartó que el gobierno estadounidense solicite la pena de muerte contra el sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un inmigrante de 29 años que llegó a Estados Unidos desde Afganistán en 2021.

El sospechoso se recupera de una herida de bala en un hospital de la capital federal.

El FBI sigue a cargo de la pesquisa.