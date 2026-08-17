WASHINGTON — La Administración Trump afirma que va a suspender temporalmente las obras de un polémico proyecto de construcción fronteriza en el Parque Nacional Big Bend, mientras el responsable de la agencia encargada de construir el muro visita Texas para llevar a cabo una «evaluación sobre el terreno».

El proyecto, que atraviesa el parque nacional del sur de Texas, se ha enfrentado a una feroz oposición bipartidista por parte de quienes critican que está deteriorando un espacio natural virgen y sostienen que el terreno accidentado y remoto de la región ya actúa como elemento disuasorio para los migrantes y los traficantes.

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Rodney Scott, director de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, encargada de construir el muro, afirmó en un comunicado publicado en X que se encontraba de visita en Texas para llevar a cabo una evaluación.

«La CBP va a suspender todas las obras en el Parque Nacional de Big Bend mientras estoy de visita y realizo una evaluación personal sobre el terreno», afirmó Scott.

El Congreso concedió a la Administración Trump 46,000 millones de dólares el verano pasado para construir un muro desde el océano Pacífico hasta el golfo de México, y la Administración ha avanzado a toda velocidad y ha derogado numerosas normas con el fin de construir el muro rápidamente.

Scott ha afirmado que espera que construyan la primera fase del muro para finales del año que viene.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.