El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el Día de los Veteranos indicando que el imponente arco que quiere construir en su propio honor también estaría dedicado a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a quienes sirvieron en sus filas.

Eso ocurre pese a que tres veteranos presentaron una demanda para detener el proyecto, que un tribunal federal bloqueó temporalmente a partir de entonces. Algunos grupos militares han aplaudido el arco, pero muchos otros se han opuesto o se han sumado a los esfuerzos para frenar la construcción.

Trump ha afirmado durante meses que el arco de 250 pies, previsto para construirse cerca del Cementerio Nacional de Arlington y del Monumento a Lincoln, estaría inspirado en el Arco del Triunfo de París, e incluso podría llamarse el “Arco de Trump”.

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También ha insistido en que Washington ha querido una estructura similar durante siglos, aunque eso es falso. Sin embargo, en comentarios realizados durante una ceremonia anual en el Cementerio de Arlington, el mandatario dio a entender el miércoles que en realidad eran los veteranos quienes habían anhelado durante mucho tiempo un arco en la capital.

“Y pronto vamos a dedicar un magnífico arco triunfal a nuestros veteranos”, manifestó. “Y eso es en honor de nuestros grandes veteranos y de nuestras grandes fuerzas armadas”. Añadió: “Han estado esperándolo durante 200 años”.

Siguen los esfuerzos legales de los veteranos para detener el arco

Aunque el arco recibió la aprobación de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron todos designados por Trump, los tres veteranos son uno de los varios grupos que han demandado para bloquear la construcción. La semana pasada, la jueza federal de distrito Tanya Chutkan emitió una orden de restricción temporal que prohíbe los trabajos durante 14 días.

Con los demócratas a punto de tomar el control del Congreso tras obtener grandes victorias a escala nacional en las elecciones de mitad de mandato, los proyectos de renovación de Trump enfrentarán mucha más fiscalización y obstáculos, desde su esfuerzo por poner su propio nombre al Kennedy Center hasta rehacer un campo de golf público y construir su enorme salón de baile de la Casa Blanca y el arco.

Pese a las derrotas de mitad de mandato de su partido y a los posibles obstáculos legales y legislativos, la Casa Blanca continúa promoviendo el proyecto del arco.

Eso incluye un pulido sitio web presentado la semana pasada donde se proclama que se conocería como el Arco Triunfal Militar de Estados Unidos y que era “algo que se debía desde hace mucho tiempo, y que se ha buscado durante muchos años, especialmente por parte de las fuerzas armadas”.

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El sitio web muestra de forma destacada una foto y una cita de Trump. También presenta la palabra “Triunfo” en una escritura cursiva dorada que recuerda la tipografía utilizada en la propiedad Mar-a-Lago del presidente en Florida y adornos similares que se han añadido a la Casa Blanca como parte de su remodelación del Despacho Oval y del Ala Oeste.

Los planes del arco contemplan que sus columnas almacenen municiones y que se reserven áreas en el pedestal y en la plataforma de observación para un nido de francotirador. Su base estaría diseñada para lanzar drones, y en el sitio se afirma que el monumento en su conjunto “será Altamente Secreto pero, al mismo tiempo, una estructura de Máximo Nivel y Letal, como no se ha visto antes en este País”.

En el sitio web no se indica cuánto costará el proyecto ni cómo se pagará, aunque algunas estimaciones han llegado hasta los 100 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.