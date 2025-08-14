Anchorage. El presidente estadounidense, Donald Trump, podría presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para obtener un compromiso de alto el fuego incondicional en Ucrania como primer gesto de buena voluntad hacia la paz.

Según varios medios estadounidenses, Trump se inclina por intentar conseguir un compromiso de alto el fuego como gran logro de la cumbre con Putin que tendrá lugar este viernes en Alaska.

El diario “New York Post”, que cita fuentes de la Casa Blanca, aseguró que los asesores de Trump considerarían un éxito conseguir un compromiso de alto el fuego por parte de Putin previo a conversaciones de paz en las que participe el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

De acuerdo con los participantes en la reunión que Trump mantuvo ayer con líderes europeos y Zelensky, el mandatario sugirió que su principal prioridad en la reunión de Anchorage será obtener un alto el fuego incondicional en Ucrania.

“Este es un momento que puede definir su legado. Si Trump se mantiene firme e insiste en un alto el fuego antes de que haya conversaciones (de paz), que en las conversaciones se incluya a los socios europeos y contenga garantías seguridad puede obtener algo que le valga el Nobel de la Paz”, aseguró este jueves el senador demócrata, Richard Blumenthal.

Trump advirtió este miércoles a Putin de que Rusia se enfrenta a “muy serias consecuencias” si no se alcanza un alto el fuego, aunque aseguró que su principal objetivo de la esperada cumbre es escuchar al ruso y ver qué avances se pueden alcanzar en posteriores reuniones.

Entre las demandas de Putin para un armisticio se incluiría que Washington y Kiev reconozcan a las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk como territorio ruso, lo cual abarcaría un 30% de territorio que Moscú actualmente no controla, según el “New York Post”.

Además, el Kremlin también buscaría congelar las líneas de frente actuales, algo que, de acuerdo con funcionarios europeos, habría sido comunicado a Trump por su enviado especial, Steve Witkoff, tras la reunión sostenida con Putin en la capital rusa la semana pasada.

Este jueves, Putin dijo que agradece los esfuerzos “enérgicos” y “sinceros” de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania y consideró que en la cumbre de Alaska se podría discutir un acuerdo de “control de armas estratégicas” nucleares.