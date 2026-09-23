El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prepara una medida para prohibir durante tres meses la exportación de diésel de cara a rebajar los precios con la vista puesta en las legislativas que se celebran el próximo 3 de noviembre, según adelantó este miércoles el medio Politico.

El plan, no obstante, encara la oposición de distintos miembros del Gobierno de Trump, así como de la industria petrolera estadounidense, que alerta de que una caída de los precios a corto plazo se traduciría en una correcciones agresivas más adelante.

La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán en febrero, junto con los recientes bombardeos ucranianos sobre refinerías rusas han incrementado los precios del diésel, con el galón situándose de media hoy en 6.52 dólates, un 16 % más que en agosto y un 76 % más a nivel interanual.

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La medida viene impulsada por republicanos de estados con grandes industrias agrícolas, que temen malos resultados en las elecciones de medio mandato que se celebran en seis semanas si el precio del galón no baja en sus regiones, según ha indicado Politico que habló con cinco fuentes cercanas al asunto.

Sin embargo, muchos otros republicanos y miembros del Gobierno, junto con ejecutivos de las grandes petroleras, consideran el plan un error puesto que, aunque coartar la exportación recortaría los precios del diésel casi de inmediato, también reduciría la producción doméstica de combustibles por el exceso de existencias, por lo que unas semanas después gasolina, diésel o queroseno se encarecerían.

Los republicanos se juegan en las elecciones de medio mandato su exigua mayoría en las dos Cámaras, una posibilidad que podría llegar a darse según algunas encuestas.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.