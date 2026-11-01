La Administración del presidente Donald Trump ha prometido ayudas por valor de 15,000 millones de dólares a los productores agrícolas en las últimas semanas previas a las elecciones de mitad de legislatura, iniciativas destinadas a ayudar a compensar el aumento de los costes del gasóleo y los fertilizantes que han tenido que soportar los agricultores, en gran medida debido a sus aranceles y a la guerra en Irán.

No está claro si eso animará a más votantes a acudir a las urnas en los estados agrícolas, donde los escaños tradicionalmente republicanos se consideran ahora reñidos. Quizá eso explique la mayor atención que está prestando a las zonas rurales, incluidas las visitas del domingo a Iowa y Kansas, dos días antes de las elecciones.

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Un repaso a las promesas del Gobierno republicano a los agricultores:

¿A quiénes beneficiarán estas iniciativas?

Además de los pagos e iniciativas por valor de más de 15,000 millones de dólares anunciados por el Departamento de Agricultura de Trump, la agencia tiene previsto destinar 13,800 millones de dólares a pagos en el marco de los programas de protección social para los productores que cumplan los requisitos durante la campaña agrícola de 2025, con el fin de compensar las pérdidas de los agricultores que cultivan productos clave como el maíz, la soja, el trigo y el arroz.

De los 15,000 millones de dólares, más de la mitad se destinará a un plan de pagos únicos por valor de 8,000 millones de dólares para los agricultores afectados por la vertiginosa subida de los precios del gasóleo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha anunciado que dará a conocer más detalles sobre los pagos este mes. No está claro cuándo se abonarán los pagos a los agricultores, que dependen del gasóleo para sus camiones, tractores y cosechadoras.

Gregg Ibendahl, especialista en gestión agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, afirmó que, según sus cálculos, las ayudas «cubren con creces el aumento de los costes del combustible» y que ese dinero podría ayudar a hacer frente a los elevados precios de los fertilizantes.

Se han anunciado al menos 5,000 millones de dólares en préstamos garantizados para ganaderos y pescadores. Se destinarán 1,800 millones de dólares adicionales en ayudas a los productores y propietarios de tierras que hayan participado en programas de conservación; 573 millones de dólares se destinarán a proyectos de fabricación de fertilizantes y 57 millones de dólares se destinarán a la ampliación de las plantas de procesamiento cárnico. En cuanto a los productores de cultivos especializados, se concederán 86,6 millones de dólares en subvenciones a proyectos innovadores.

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El jueves, la agencia anunció que compraría hasta 472.5 millones de dólares en productos agrícolas para apoyar a los productores y destinarlos a programas benéficos.

El USDA también anunció otras medidas, como la ampliación de las ventas de un combustible diésel que normalmente solo se utiliza para uso fuera de carretera, el apoyo a los ganaderos mediante una mayor transparencia en los datos sobre la venta de ganado y el refuerzo de las políticas de gestión de los lobos para proteger al ganado.

Por qué los agricultores están pasando apuros

Ha sido un año frustrante para los agricultores. El aumento de los precios de los fertilizantes y el combustible les ha dificultado obtener beneficios. El año pasado, los aranceles encarecieron los costes de otros equipos que utilizan los agricultores, y la guerra comercial con China provocó un boicot casi total de los productos agrícolas estadounidenses.

El viernes, el precio medio del gasóleo era de 6,32 dólares por galón, lo que supone un ligero descenso con respecto al máximo alcanzado en septiembre, pero un 70 % más que el precio de hace un año, según el club de automovilistas AAA. Llenar un depósito de 100 galones cuesta ahora 260 dólares más que hace un año.

«Creo que ese riesgo relacionado con los insumos es lo que realmente ha perjudicado a los agricultores este año, además de la mayor incertidumbre sobre lo que va a pasar en el mundo», afirmó Ibendahl.

Afirmó que espera que estos pagos extraordinarios supongan una gran ayuda para los agricultores, que de otro modo no obtendrían beneficios este año, pero señaló que no abordan los problemas más generales que están provocando el aumento de los precios.

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«Es difícil acudir a tu entidad de crédito la próxima primavera y decir: “Vale, pues este año nos va bastante bien, pero todo se debe a estas ayudas temporales del Gobierno, así que, ¿cuánto me puedes conceder en concepto de préstamo para mi cosecha del año que viene?”», afirmó.

Alexandra Middlewood, profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Wichita, afirmó que ha recibido reacciones encontradas por parte de los agricultores, quienes se alegran de que sus negocios vayan a sobrevivir este año, pero consideran que estos programas son ayudas puntuales y no una solución a largo plazo.

Sobre qué podrían votar los agricultores

Los votantes rurales, entre los que se incluyen los agricultores y quienes dependen de la economía agrícola, han sido un grupo electoral decisivo para Trump.

Michael Smith, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Emporia, afirmó que a muchos votantes rurales les gusta el presidente, pero que algunas de sus políticas han perjudicado al sector agrícola. Las deportaciones de inmigrantes han puesto en peligro la mano de obra agrícola, y los recortes en la ayuda exterior y en los cupones de alimentos del programa SNAP han perjudicado el mercado de los productos agrícolas.

«Hay gente que admira a Trump y que, en realidad, solo admira a la persona, al hombre», dijo. «Pero eso no significa que necesariamente les gusten sus políticas. Bueno, el propio Trump no se presenta a las elecciones este año. Son sus políticas las que se presentan».

El coste de la vida y el acceso a la asistencia sanitaria son cuestiones prioritarias para los votantes rurales, afirmó Middlewood. Añadió que existe la percepción de que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para abordar estos problemas, a pesar de que Trump se jacta en sus mítines de campaña de que la economía está en pleno auge.

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Middlewood, que reside en Kansas, no espera que los votantes rurales frustrados se pasen al Partido Demócrata, dado el tiempo que el estado lleva siendo un bastión republicano. Sin embargo, es posible que algunos votantes decidan abstenerse en estas elecciones o votar a candidatos independientes, lo que perjudicaría a los candidatos republicanos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.