El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos golpearía a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE”, y amenazó en una publicación en redes sociales con “asumir el control total” de las industrias de petróleo y gas iraníes, incluyendo la estratégica isla de Kharg, en un futuro “no muy lejano”.

La publicación se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques por segundo día consecutivo, acercando aún más a Oriente Medio a la reanudación de una guerra a gran escala. El ataque estadounidense, que se extendió hasta la mañana del jueves en Irán, pareció más intenso y de mayor alcance que el del día anterior.

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Irán ofreció poca información sobre la magnitud de los daños y afirmó que respondió con ataques contra Kuwait, Bahréin y Jordania, como ya lo había hecho el día anterior.

El ejército estadounidense continuó aplicando su bloqueo a los puertos iraníes y señaló el jueves que lanzó misiles para inutilizar un petrolero que intentaba transportar crudo iraní. Un funcionario indio indicó que un ataque estadounidense contra otro buque mercante a comienzos de esta semana causó la muerte de tres marineros indios.

Es la tercera vez esta semana que una serie de ataques y represalias sacude Oriente Medio. Primero se produjeron enfrentamientos entre Irán e Israel, seguidos de dos rondas de fuego entre Estados Unidos e Irán, que impactaron países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

El nuevo intercambio de fuego se produjo mientras los esfuerzos para negociar el fin de la guerra parecían estancados, y el presidente Trump advirtió que Teherán “pagará el precio” por el estancamiento de las negociaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó en un comunicado el jueves que los ataques estadounidenses habían “dejado efectivamente sin sentido el alto el fuego”, aunque sin decir que lo abandonaba.

En el centro de las negociaciones se encuentra el control que ejerce Irán sobre el estrecho de Ormuz, cuya situación ha alterado el suministro mundial de energía, impulsado los precios del combustible y encarecido los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.