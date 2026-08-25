El presidente Donald Trump afirmó el martes que está barajando la posibilidad de cambiar el nombre del lago Ontario por el de «lago América», a medida que se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.

Un cambio así recordaría la medida unilateral que adoptó el año pasado el presidente republicano mediante un decreto presidencial para cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

Estados Unidos y Canadá se encuentran inmersos en una disputa comercial, y se espera que Canadá anuncie medidas de represalia este martes. Esto se produce como respuesta a la imposición, por parte de la Administración Trump durante el fin de semana, de aranceles del 50 % sobre productos canadienses por valor de 20,000 millones de dólares, tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países.

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«Estados Unidos está barajando seriamente la posibilidad de cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario», afirmó Trump el martes en las redes sociales.

Ontario es la provincia más poblada de Canadá y sede de la industria automovilística del país.

La tensión retórica entre ambos países va en aumento, y Trump advirtió el lunes a los dirigentes canadienses que «se pusieran a la fila» o se enfrentarían a consecuencias «mucho PEORES» que los aranceles actuales. El primer ministro Mark Carney ha acusado a Washington de intentar subordinar a Canadá.

Trump también amenazó con imponer nuevos aranceles del 50 % a los vehículos, las piezas de automóvil y el acero canadienses, mientras que Carney afirmó que las exigencias comerciales de EE. demostraban que Washington quería «destruir nuestras principales industrias», entre ellas la del automóvil, la del acero y la del aluminio.

Canadá y Estados Unidos mantienen una de las relaciones comerciales más importantes del mundo, con cadenas de suministro profundamente integradas en los sectores del automóvil, la energía, la agricultura y la industria manufacturera, lo que hace que una disputa comercial prolongada pueda resultar muy costosa para las empresas y los trabajadores a ambos lados de la frontera.

Las empresas y los consumidores se encuentran en una situación delicada, ante la incertidumbre sobre hasta qué punto pueden subir los precios.

Michael Howard II, propietario de una empresa de muebles en Warren (Míchigan), a las afueras de Detroit, afirmó que los aranceles dificultarán «nuestra capacidad para llevar comida a la mesa de nuestra familia, pero también afectarán a nuestra capacidad para contribuir a nuestra comunidad».

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Howard y su mujer pusieron en marcha su negocio hace una década. Fabrican y venden de todo, desde mesas de comedor hasta estanterías.

«Decir que no necesitamos a Canadá es, sencillamente, hipócrita», afirmó. «Es deshonesto. Y, sencillamente, no es cierto en absoluto. Necesitamos a nuestro vecino, pero ellos también nos necesitan a nosotros».

También se espera que el ministro de Hacienda, François-Philippe Champagne, y otros tres ministros del Gobierno den a conocer este martes por la mañana los detalles de las medidas de apoyo a los trabajadores afectados por los aranceles. Carney había declarado el lunes que Canadá podría verse obligado a dejar de igualar los aranceles estadounidenses dólar por dólar y, en su lugar, recurrir a medidas de represalia más específicas destinadas a proteger a los trabajadores y las empresas canadienses.

«Una actitud en la mesa de negociaciones que dé a entender que Canadá es una filial de Estados Unidos» es «algo que no vamos a aceptar», afirmó Carney.

Carney fue aún más directo en francés.

«Durante las negociaciones nos dimos cuenta de que los estadounidenses quieren destruir nuestras principales industrias, como la del automóvil, la del acero y la del aluminio», afirmó Carney. «Esa fue una de las principales razones por las que dijimos que no. Era un mal acuerdo».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.