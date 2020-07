(The Associated Press)

En medio de la devastación que sufrió Puerto Rico en septiembre de 2017 a causa del huracán María, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso en una reunión “vender” o “deshacerse” del País.

Asimismo, el entonces director de presupuesto del mandatario de la república norteamericana se negó a declarar un estado de emergencia en el archipiélago borincano antes de que el huracán categoría 5 tocara tierra en el territorio estadounidense.

Así lo recordó la republicana Elaine C. Duke, ex secretaria interina de seguridad nacional del presidente Trump en una entrevista con The New York Times.

“Las ideas iniciales del presidente fueron más como un hombre de negocios, ya sabes. ¿Podemos externalizar la electricidad? ¿Podemos vender la isla? Ya sabes, ¿o deshacernos de ese activo?”, recordó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, dijo que la idea nunca fue considerada o discutida seriamente después de esa reunión.

Pero este no sería el único disgusto que se llevaría Duke mientras servía en la administración durante los huracanes que azotaron Texas, Florida y Puerto Rico.

La exfuncionaria sostuvo que abogó para que se declarar un estado de emergencia en el País antes de que el fenómeno atmosférico tocara tierra, pero que el entonces director de presupuesto del presidente, Mick Mulvaney, se negó.

"Deja de ser tan emocional, Elaine, no se trata de la gente, se trata del dinero", le contestó Mulvaney, quien el pasado viernes negó el comentario.

Precisamente, cuando Trump visitó a Puerto Rico, dos semanas después de aquel trágico 20 de septiembre, destacó el tema económico y minimizó el impacto comparando la tragedia con el huracán Katrina.

“Ahora, siento decírselos Puerto Rico, pero ha descuadrado nuestro presupuesto porque hemos gastado millones en Puerto Rico y eso está bien porque hemos salvado muchas vidas. Si ven a los… cualquier muerte es un horror, pero si observan una catástrofe real como Katrina y observas la tremenda… cientos y cientos y cientos de personas que murieron, y ves lo que ha pasado aquí con una tormenta que realmente fue desastrosa, nadie ha visto algo así”, dijo en aquel entonces.

Cambiarnos por Groenlandia

No es la primera vez que Trump realiza algún comentario similar sobre Puerto Rico.

El pasado 22 de agosto reportes de prensa del mismo diario estadounidense apuntaban a que el presidente de Estados Unidos bromeó con cambiar a Puerto Rico a Dinamarca, esto a cambio de Groenlandia.

PUBLICIDAD

También puede leer: Trump bromeó con canjear Puerto Rico por Groenlandia

Las expresiones de Trump fueron realizadas en 2018, de acuerdo con un exfuncionario de la administración.

“Bromeó en una reunión de cambiar Puerto Rico por Groenlandia, feliz de deshacerse del territorio americano”, reza el párrafo de la historia que le daba seguimiento al peculiar interés del presidente estadounidense con adquirir la isla danesa.