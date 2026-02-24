El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de nuevo uso de la Inteligencia Artificial para difundir un video en el que se convierte en jugador de hockey sobre hielo y juega contra la selección de Canadá, a cuyos jugadores golpea repetidamente.

Con la banda sonora de “The Eye Of The Tiger”, realizada para la película “Rocky III”, el presidente, vestido como es habitual con su traje azul y corbata roja, sortea a los jugadores canadienses hasta que alcanza la portería y logra marcar el gol de la victoria.

El video ha sido difundido horas después de que la selección estadounidense de Hockey sobre hielo se proclamara campeona en los Juegos Olímpicos de invierno celebrados en Italia tras vencer precisamente al equipo de Canadá.

En el video, difundido a través de su red Truth Social, puede verse a un ágil Trump sorteando a todos los jugadores canadienses a los que a la vez golpea. Incluso a uno de ellos le lanza contra la barrera del campo.

En mitad del juego, el presidente estadounidense llega a quitarse los guantes y golpea directamente a los jugadores, mientras al final del partido se abraza con los de su propia selección.