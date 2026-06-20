El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una encuesta en redes sociales para elegir entre los nombres Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, que significa “hielo” en inglés) y Servicio Nacional de Control de Inmigración y Aduanas (NICE, “amable” en inglés). De esta forma propone que los ciudadanos decidan qué término utilizar para identificar al organismo de seguridad.

“Si tuvieran que decir ‘hemos ido hoy a unas instalaciones NICE (amables)’, tendríamos un nombre mucho más prestigioso simplemente añadiendo una N de Nacional a ICE”, indicó Trump. Además, mencionó que el cambio “dejaría totalmente descolocados a los reporteros y periodistas fraudulentos, deshonestos y antipatriotas”.

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En este sentido, resaltó que las personas tendrían que referirse a los funcionarios con el término NICE. “Agentes NICE (amables) han deportado a un violento narcotraficante. Se van a volver muy locos. No van a saber ni cómo llevarlo”, manifestó.

A juicio del mandatario, este término “le encanta a todo el mundo”. Sin embargo, mencionó que Tom Homan le dijo que a los agentes “no les gusta tanto como al resto de la población”. Por esta razón, pidió votar en la encuesta para saber si se realiza el cambio de nombre o no.

Trump consideró que el ICE “ha sido maltratado por los medios de comunicación mentirosos a niveles jamás vistos”. Ante esto, los defendió al señalar que son “grandes patriotas” que “trabajan duro y hacen un trabajo fantástico en un entorno muy hostil”. Además, atribuyó esa hostilidad a los demócratas y los medios de comunicación.