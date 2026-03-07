Miami. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado los cuerpos de los seis soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron tras prometer que mantendría “al mínimo” las muertes de las tropas nacionales en la guerra contra Irán.

El mandatario asistió a la ceremonia del traslado digno de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde saludó ante cada uno de los ataúdes de los militares cubiertos con la bandera de Estados Unidos, las únicas víctimas estadounidenses tras una semana del comienzo de la guerra.

Trump expresó en Miami, horas antes de acudir al homenaje militar, que “es una situación muy triste saludar a las familias de los héroes que están volviendo a casa de Irán de una manera diferente a la que pensaban regresar”.

“Pero son grandiosos héroes en nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay eso (muertes), vamos a mantenerlo al mínimo”, señaló en su discurso a mandatarios latinoamericanos en la cumbre ‘Escudo de las Américas’, que abandonó antes de tiempo para asistir a la ceremonia.

Pese a los decesos, insistió en que Estados Unidos está “proporcionando un servicio, no solo a Oriente Medio, sino al mundo” porque le “hizo un favor” a la comunidad internacional al impedir que la República Islámica obtuviese armas nucleares.

Los seis soldados, todos pertenecientes a la Reserva con base en Des Moines, Iowa, murieron cuando un dron impactó un centro de operaciones en Port Shuaiba, Kuwait, un día después del inicio de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Casa Blanca indicó que Trump deseaba estar presente en la ceremonia, que no se transmitió al público, para mostrar respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos.

El mandatario también afirmó este sábado en Miami que el Ejército de Estados Unidos ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3,000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

Según Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en los ataques israelíes e iraníes, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.