Los responsables de seguridad israelíes creen que Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, resultó herido, pero sigue vivo, tras haber sido blanco de un ataque aéreo en los últimos días, reportan medios israelíes.

Se estima que Mojtaba Jamenei resultó herido en el ataque, indicó el Times of Israel.

Mojtaba es considerado uno se los favoritos para convertirse en nuevo líder supremo de Irán tras el asesinato de su padre en los ataques de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con algunos medios, el intento de asesinato de Mojtaba Jamenei corrió a cargo de Israel.

Hossein Mozafari, miembro de la Asamblea de Expertos de Irán, dijo que se espera que el organismo se reúna en las próximas 24 horas para elegir al próximo líder supremo del país.

De acuerdo con The New York Times, Mojtaba se perfilaba como el sucesor, a pesar de que, tradicionalmente, no ha sido bien visto que el mando se transfiera de padre a hijo.

Sin embargo, el mismo medio indicó que Mojtaba es una figura cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, y que ellos son los que están impulsando la figura del hijo de Jamenei.

Mojtaba no ha ejercido cargos públicos, lo que se consideraba como factor en su contra a la hora de elegir nuevo líder supremo.

“Con ayuda de Dios, esta sesión tendrá lugar en las próximas 24 horas”, declaró Mozafari, de acuerdo con la agencia Fars.

Mozafari hizo un llamamiento a la población para que “se abstenga de cualquier especulación y de difundir rumores al respecto”.

Israel ya había advertido que quien fuera que resultara electo como nuevo líder iraní será “un objetivo” militar y ha atacado edificios de la Asamblea de Expertos en Teherán y en Qom, ciudad santa al sur de la capital iraní.