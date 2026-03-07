El músico español Antonio Romero Monge, miembro del dúo ‘Los del Río’ y creador de la popular canción ‘Macarena’, lamentó que su música haya sido empleada por la Casa Blanca en un vídeo distribuido en redes sociales con imágenes de los bombardeos a Irán.

En declaraciones a medios locales, Romero Monge dijo sobre la más famosa de sus canciones que “la gente puede hacerla suya a su antojo”, pero que él la compuso “para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz”.

El cantante, que ha asegurado que 33 años después de su creación ‘Macarena’ sigue siendo “la canción más popular del mundo”, bromeó imaginando la posibilidad de que, después del uso hecho de ella por la Casa Blanca, “la pongan de moda en los tanatorios”.

Ya sin humor, añadió que al ver el vídeo distribuido por la Casa Blanca de los bombardeos a instalaciones iraníes acompañado de la música de su ‘Macarena’ se le han puesto “los vellos de punta” y se ha preguntado “por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática” para eso.

Los del Río compusieron ‘Macarena’ en 1993 y, tras popularizarse en España, su éxito se extendió internacionalmente hasta el punto de que durante la campaña presidencial estadounidense de 1996 Hillary Clinton y Al Gore la bailaron frente al público.

La Casa Blanca difundió el jueves 5 de marzo de 2026 un vídeo con imágenes de los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán con la canción ‘Macarena’ de fondo.

Otros casos

En el pasado, artistas como Adele, Beyoncé, Celine Dion, Neil Young, Prince, The Rolling Stones, Rihanna y Queen se quejaron de que Donald Trump usara en su campaña alguna de sus canciones sin permiso.

En 2024, un juez federal de Atlanta dictaminó que el expresidente y su equipo deben dejar de utilizar la canción ‘Hold On, I’m Coming’, del fallecido Isaac Hayes Jr.

Los herederos de otro grande de la música ya fallecido, George Harrison, recriminaron a Trump el uso de ‘Here Comes the Sun’ sin su permiso y lo mismo hicieron los herederos de Prince por el uso de ‘Purple Rain’ y los de Tom Petty por ‘I Won’t Back Down’, según reportes de la revista Billboard.

En el caso de Beyoncé la canción de la discordia es ‘Freedom’, que es el tema central de la campaña de la rival de Trump el 5 de noviembre de ese año, Kamala Harris.

Otra reina de la canción, la británica Adele, vio en 2016 como su tema ‘Rolling in the Deep’ era usado para presentar a Trump en los mitines sin que ella lo autorizara y lo mismo le sucedió en 2024 a la canadiense Celine Dion con ‘My Heart Will Go On’, la popular balada del filme ‘Titanic’.

“En contra de los deseos” del grupo Earth, Wind and Fire, su popular ‘September’ fue la banda sonora elegida para la aceptación de la nominación republicana en 2016 por parte de Trump, mientras que ‘My Hero’, de Foo Fighters, amenizó la salida al escenario de Robert Kennedy Jr. en el mitin en el que dio a conocer en agosto pasado que se pasaba a las filas del expresidente.