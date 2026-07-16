El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves con el presidente Nayib Bukele, en un encuentro a puerta cerrada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

La junta ocurre días después de la confirmación de Bukele como candidato presidencial para las elecciones 2027, en la cuales correrá por un tercer mandato, extendiendo su permanencia en el poder hasta 2033.

Además, el evento se da en medio de la incertidumbre sobre la prolongación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 salvadoreños. La protección vigente vence el 9 de septiembre de 2026 y, aunque el Departamento de Seguridad debe anunciar una decisión 60 días antes (plazo que venció el 11 de julio), aún no hay una notificación oficial al respecto.

Hasta la tarde de este jueves, ni la Casa Blanca ni la Presidencia de El Salvador habían divulgado detalles sobre el contenido de la reunión. De acuerdo con medios locales, que citaron información oficial, entre los temas tratados figuraron la seguridad y la migración.

El nuevo encuentro entre Trump y Bukele se produce en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de inmigración y lucha contra el crimen organizado, dos de las prioridades que se han marcado Bukele y Trump en sus agendas políticas.