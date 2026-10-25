El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a recordar este domingo la crisis migratoria que vivió el pasado verano Ceuta, ciudad española en el norte de África, para mostrar las ventajas de su política migratoria y pedir el voto para los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

“Cientos de miles de personas llegaron a España hace un mes. Dije: ´Oh, eso va a ser un problema´“, aseguró el mandatario en una entrevista en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

Trump, que está inmerso en una gira de campaña para intentar revertir los malos datos que las encuestas auguran a los republicanos en los comicios, destacó la buena situación de Estados Unidos en asuntos de seguridad y migratorios, gracias a su gestión al frente de la Casa Blanca.

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“Era un mal país hace dos años. Era un país inseguro. Ahora tenemos las cifras más bajas de delincuencia registradas en los últimos 100 años, y eso a pesar de que dejaron entrar a muchos criminales, y eran cantidades absolutamente enormes de personas”, afirmó.

En este punto, Trump recurrió a la comparación con lo que ocurrió en España en agosto durante la crisis de Ceuta, tras entrar decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026.

“Si yo estuviera dirigiendo un país sudamericano o cualquier país, también vinieron de toda África, sería diferente. Ahora mira lo que le están haciendo a Europa. Mira España”, afirmó.

Acto seguido, el mandatario se refirió a los altercados que sufre Francia estos últimos días y aseguró: “las personas que están causando los problemas son personas que odian España y odian Francia y odian Italia”.

Trump contrapuso lo que ocurre estos días en Francia con su política migratoria y recordó que, cuando conoció a Macron, le dijo: “estás destruyendo Francia. Estás dejando entrar gente que odia tu país”.

El presidente intervino este domingo en el programa de Fox News antes de dirigirse a Michigan, donde dará un mitin, un día después de que el expresidente Barack Obama también acudiera a este estado en un acto de campaña de apoyo al candidato a senador Abdul El-Sayed.