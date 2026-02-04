La administración Trump está reduciendo el número de oficiales de inmigración en Minnesota después de que funcionarios estatales y locales aceptaran cooperar entregando a los inmigrantes arrestados, dijo el zar fronterizo Tom Homan el miércoles.

Unos 700 oficiales federales —aproximadamente una cuarta parte del total desplegado en Minnesota— serán retirados de inmediato, dijo Homan.

Sin embargo, Homan no dio un calendario sobre cuándo podría terminar la operación en Minnesota, luego de semanas de disturbios en las Ciudades Gemelas y protestas intensificadas, especialmente tras el asesinato del manifestante Alex Pretti, el segundo tiroteo fatal a manos de oficiales federales en Minneapolis.

Homan dijo que una retirada generalizada solo ocurrirá después de que las personas dejen de interferir con los agentes federales que realizan arrestos y establecen bloqueos de carretera para impedir las operaciones. Aproximadamente 2,000 oficiales permanecerán en el estado después de la reducción de esta semana, añadió.

“Dado este aumento en la colaboración sin precedentes, y como resultado de la necesidad de menos oficiales de seguridad pública para realizar este trabajo y un entorno más seguro, estoy anunciando, con efecto inmediato, que retiraremos a 700 personas a partir de hoy —700 miembros del personal de seguridad—”, dijo Homan durante una conferencia de prensa.

No indicó qué jurisdicciones han estado cooperando con el Departamento de Seguridad Nacional.

Homan dijo la semana pasada que los funcionarios federales podrían reducir el número de agentes federales en Minnesota, pero solo si los funcionarios estatales y locales cooperan. Sus comentarios surgieron después de que el presidente Donald Trump pareciera indicar disposición a aliviar las tensiones en Minneapolis y St. Paul.

Homan había presionado para que las cárceles notificaran a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre los reclusos que podrían ser deportados, argumentando que trasladar a esos internos a ICE es más seguro porque significa que menos oficiales tienen que estar buscando personas en el país ilegalmente.

La administración Trump se ha quejado durante mucho tiempo de que los lugares conocidos como jurisdicciones santuario —término generalmente aplicado a gobiernos locales que limitan la cooperación de la policía con DHS— obstaculizan el arresto de inmigrantes criminales.

Homan dijo el miércoles que considera que la operación de ICE en Minnesota ha sido un éxito.

“Sí, acabo de enumerar a un montón de personas que sacamos de las calles de las Ciudades Gemelas, así que creo que ha sido muy efectiva en términos de seguridad pública”, dijo Homan. “¿Fue una operación perfecta? No. No. Creamos una cadena de mando unificada para asegurarnos de que todos estén en la misma página. Y para asegurarnos de seguir las reglas. No creo que nadie, a propósito, haya dejado de hacer algo que debería haber hecho."