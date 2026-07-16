El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revivido su controvertida política de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser “una carga pública”, tras echar abajo los límites impuestos por la Administración de Joe Biden.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció este jueves que deroga la regla de 2022 sobre la carga pública, que permite a las autoridades de inmigración negar la entrada a EE.UU. o la concesión de la conocida tarjeta verde (‘green card’) a un extranjero que considere supondrá una carga económica para el país.

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El gobierno del expresidente Biden (2021-2025) relajó una veda impuesta por Trump en su primer gobierno (2017-2021), poniendo límites a USCIS sobre los beneficios públicos que se tenían en cuenta para una carga pública.

Desde noviembre del año pasado, el Gobierno Trump había anunciado la norma con la que los funcionarios del USCIS “están facultados para evaluar todos los hechos relevantes” caso por caso para cada solicitante, destacó la agencia en un comunicado.

“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses para que no subsidien a extranjeros que podrían llegar a depender de beneficios público”, declaró Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

La norma entrará en vigor el próximo 18 de septiembre.

En su primera ampliación de la regulación de carga pública, Trump vetó a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda, o cuidado de la salud, como el programa público Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses

Los defensores de los inmigrantes han expresado temor sobre los estragos que causará la nueva ampliación de esta política en la comunidad indocumentada de bajos recursos y especialmente en las familias de estatus mixto, como se conoce a aquellas que tienen al menos un miembro ciudadano estadounidense.

USCIS ha dicho que publicará una versión revisada del formulario de solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus (I-485).