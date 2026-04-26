Washington. Se informó que el presidente Donald Trump resultó ileso, mientras que otros altos líderes de Estados Unidos fueron retirados de la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.

No pareció haber heridos de inmediato, y un funcionario de las fuerzas del orden declaró que un tirador abrió fuego.

Otros medios, como TMZ, reportaron que el tirador presuntamente fue ultimado.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del hotel Washington Hilton, mientras cientos de invitados se agachaban bajo las mesas. “¡Apártese, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

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Algunos de los presentes informaron haber escuchado lo que creyeron que fueron entre cinco y ocho disparos. El salón de banquetes, donde cientos de periodistas destacados, celebridades y líderes nacionales esperaban el discurso de Trump, fue evacuado de inmediato. Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio; se permitió la salida de las personas, pero no su reingreso. La seguridad en el exterior también fue extremadamente estricta.

No quedó claro de inmediato qué había sucedido. Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó la presencia de un tirador, aunque no se dispuso de más detalles de inmediato.

Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.