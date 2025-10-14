El presidente Donald Trump se quejó este martes de la foto que la revista Time ha llevado a su portada, criticando que le hayan “borrado” el pelo y de que esa imagen sea “realmente mala”.

“‘Time’ escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han ‘borrado’ el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!”, indicó en su red, Truth Social.

El líder republicano señaló que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde un ángulo bajo y subrayó que esta imagen en concreto “es realmente mala” y merece que se llame la atención al respecto: “¿Qué están haciendo y por qué?, concluyó.

La revista muestra al presidente desde abajo y de lado mirando al horizonte con americana azul, camisa blanca y corbata roja, los colores de la bandera estadounidense. La parte frontal del pelo parece difuminada por los efectos de la luz.

El texto halaga su rol en el cese del conflicto en Gaza, del que el lunes se firmó el plan de paz: “Su triunfo”, dice la portada, mientras que el ex primer ministro israelí Ehud Barak (1999-2001) escribe un artículo titulado “El líder que Israel necesitaba”.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan. And as part... Posted by TIME on Monday, October 13, 2025

Trump viajó el lunes a Israel y Egipto. En el primer país habló ante el Parlamento y se reunió con familiares de rehenes israelíes, y en el segundo copresidió la llamada Cumbre de la Paz, en la que se firmó el acuerdo que estipula el fin de los dos años de guerra.

“He conseguido mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo querría de otra manera. ¡Fue una experiencia como ninguna otra! Ahora, todos esos grandes países que han luchado tanto y tan duro por la región deben unirse y ¡HACER EL TRABAJO! Gaza es solo una parte. La parte más importante es: ¡PAZ EN ORIENTE MEDIO!”, apuntó igualmente en Truth Social.