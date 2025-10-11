¿Jimmy Kimmel frente a frente con Donald Trump?

El presentador estadounidense no descarta la posibilidad de tener al presidente como invitado en Jimmy Kimmel Live!.

Durante su participación en “Bloomberg Screentime”, un panel realizado el miércoles en Nueva York que reunió a empresarios, celebridades y figuras de la cultura pop, Kimmel declaró: “Me encantaría tener a Trump en el programa, sin duda”, y aseguró que incluso le preguntará si quiere participar.

No sería la primera vez que el mandatario acude al “show”, ya que en 2016 también fue invitado e incluso ambos posaron juntos para una fotografía.

Sin embargo, esta nueva oportunidad estaría marcada por la tensa disputa que ambos sostuvieron hace unas semanas.

Todo comenzó cuando Kimmel bromeó en su programa, en septiembre, diciendo que el hombre que mató al activista conservador Charlie Kirk (10 de septiembre) probablemente pertenecía a la “pandilla MAGA”, en referencia al movimiento Make America Great Again impulsado por Trump.

Tras el comentario, el presidente celebró en redes sociales la suspensión temporal de Jimmy Kimmel Live!, una decisión que, según reportes, ABC tomó bajo presión de sus estaciones afiliadas.

“Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está CANCELADO”, escribió Trump, de 79 años, en Truth Social. “Felicitaciones a ABC por tener el coraje de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene talento alguno y sus números son peores que los de Colbert, si eso es posible”, añadió.

Sin embargo, las protestas del público y defensores de la libertad de expresión lograron el regreso del “show”. De acuerdo con AOL, The Walt Disney Company y Kimmel alcanzaron un acuerdo que permitirá continuar con el programa, aunque con ciertas condiciones.

Ejecutivos como Bob Iger y Dana Walden habrían pedido al comediante moderar el tono político de sus comentarios para evitar nuevos choques con la administración Trump y las cadenas afiliadas. No obstante, Kimmel se negó a ofrecer una disculpa pública o aceptar cualquier tipo de censura directa sobre su contenido.

Trump incómodo con la decisión

La decisión de retomar el programa también molestó a Trump, quien amenazó con demandar a ABC tras afirmar que el comediante actuaba como “otro brazo del Comité Nacional Demócrata” y constituía “una contribución ilegal a la campaña”.

Kimmel, por su parte, ha defendido su postura sobre abordar temas políticos en su “show”.

El enfrentamiento entre ambos no es nuevo. En 2015, durante la campaña presidencial, Trump canceló de último momento su participación en el programa, lo que llevó a Kimmel a bromear al respecto en vivo.

Desde entonces, el presentador ha mantenido una postura crítica hacia el expresidente, por temas como su oposición a los controles de armas y su responsabilidad, según Kimmel, en el bloqueo de reformas legislativas.