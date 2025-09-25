El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un fuerte mensaje en redes sociales en donde criticó la vuelta a la programación de ABC del conductor Jimmy Kimmel el martes por la noche, luego de ser suspendido por las autoridades del canal tras hacer un comentario sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk. “Que se pudra en su mal rating”, le deseo el mandatario estadounidense.

“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel”, inicia el mensaje que difundió Trump en Truth Social. "¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa estaba cancelado!“, recordó.

“Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se FUE, y su ‘talento’ nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían traer de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro transmitiendo un 99% de basura demócrata positiva?“, criticó Trump, quien el martes participó en Nueva York de la Asamblea General de la ONU.

En ese sentido, vinculó el regreso de Kimmel con el Partido Demócrata y planteó que “sería una gran Contribución de Campaña Ilegal”. “¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra en su mal rating“, agregó.

Asimismo, amenazó a la cadena -que es propiedad de Disney- con iniciarle un nuevo juicio: “Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. Veamos cómo nos va. La última vez que fui contra ellos, me dieron $16,000.000. Esta parece aún más lucrativa”.

La suspensión indefinida del programa se había comunicado el miércoles pasado, pero tras una escalada de críticas que adjudicaban que se trataba de un caso de censura, este lunes se conoció que Jimmy Kimmel Live volvería a emitirse en su horario de siempre.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes (23 de septiembre)”, expresaron en un comunicado desde la cadena.

En su monólogo del martes de la semana pasada, Kimmel había expresado que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla MAGA” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos”.

El presentador también cuestionó la reacción del presidente Donald Trump ante la muerte de Kirk. Comentó la decisión de izar a media asta las banderas de la Casa Blanca y se refirió a las declaraciones del mandatario. “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”, dijo.

Las palabras de Kimmel recibieron la calificación de “ofensivas e insensibles” por parte de Andrew Alford, presidente de Nexstar. Esta empresa, propietaria de 32 estaciones afiliadas a ABC, anunció primero que dejaría de transmitir el programa. Horas después, la cadena principal, propiedad de Disney, replicó la medida que fue cuestionada por conductores de TV, actores, políticos y comunicadores de todas partes del mundo.

La suspensión de Kimmel llegó en un momento en que Trump y su administración han perseguido amenazas, demandas y presión del gobierno federal para tratar de ejercer más control sobre la industria de los medios. Trump ha llegado a acuerdos con ABC y CBS en lo que respecta a su cobertura.

Trump también ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times. Y los republicanos en el Congreso retiraron la financiación federal de NPR y PBS.

Brendan Carr, el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, había emitido una advertencia antes de la suspensión de Kimmel que criticaba los comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Kirk.

“Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, sobre Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas en inglés) por delante”.

El contrato de Kimmel con la cadena propiedad de The Walt Disney Co. estaba programado para expirar en mayo de 2026.